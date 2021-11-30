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Fenerbahçe'de Szalai şaşkınlığı

30.11.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chelsea'ye satıldığı iddiaları ayyuka çıkan Macar stoper Szalai, Göztepe karşısında da yedek kaldı.

Fenerbahçe'de Szalai şaşkınlığı
Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Göztepe maçı için Vitor Pereira'nın tercih ettiği kadroda Tisserand'ın yokluğunda Attila Szalai'nin ilk 11'de oynatılmaması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Macar stoper, taraftarın da takımın iskeletine ilk yerleştirdiği oyuncuydu. Ancak 23 yaşındaki oyuncu takımdan yediği neşterin ardından bir daha ilk 11 yüzü göremedi. Son olarak ligde 30 Ekim'de oynanan ve 2-1 kaybedilen Konya karşısında maça başlayan oyuncu, 1 aydır ilk 11 şansı bulamadı.

Adı İngiliz basını tarafından Chelsea ile anılan Szalai'nin yokluğu taraftarı da kızdırdı. Pereira bu tercihi hakkındaki soruya, "Serdar Aziz'in daha uygun olduğunu düşündüm. Szalai'ye de fırsat gelecektir" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Göztepe Attila Szalai
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