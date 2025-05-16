Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran haber! O isimle anlaşma sağlandı, imzalar gece yarısı atıldı

Süper Lig'de bitime çok az bir süre kala yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ederken takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan zaman zaman ayrılık iddialarının da ortaya atıldığı bir isim için harekete geçti.

Sarı-lacivertliler, iç transferde milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile sözleşme uzattı.

3 YIL DAHA DEVAM

TRT Spor'da yer alan habere göre; Kanarya, 2027 yılında sözleşmesi sona erecek olan İsmail Yüksek ile yeni kontrat yaparak sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Sarı-lacivertliler ayrıca milli yıldızın ücretinde de iyileştirmeye gitti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe'de 28 maça çıkan 26 yaşındaki milli yıldız, bu karşılaşmalarda 2 asistlik performans sergiledi.