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Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran haber! O isimle anlaşma sağlandı, imzalar gece yarısı atıldı

Süper Lig'de sezonun bitimine adım adım yaklaşılırken transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler yeni sezon için de kolları sıvamış durumda. Buna göre bir isim ile daha anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de imzalar atılmış durumda. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran haber! O isimle anlaşma sağlandı, imzalar gece yarısı atıldı
Berker İşleyen
İsmail Yüksek

İsmail Yüksek

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de bitime çok az bir süre kala yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ederken takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan zaman zaman ayrılık iddialarının da ortaya atıldığı bir isim için harekete geçti.

Sarı-lacivertliler, iç transferde milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile sözleşme uzattı.

3 YIL DAHA DEVAM

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TRT Spor'da yer alan habere göre; Kanarya, 2027 yılında sözleşmesi sona erecek olan İsmail Yüksek ile yeni kontrat yaparak sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Sarı-lacivertliler ayrıca milli yıldızın ücretinde de iyileştirmeye gitti.

SEZON PERFORMANSI

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Bu sezon Fenerbahçe'de 28 maça çıkan 26 yaşındaki milli yıldız, bu karşılaşmalarda 2 asistlik performans sergiledi.

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