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  4. Fenerbahçe'de taraftarın istemediği Altay Bayındır dünya devine transfer oluyor! 7 milyon euro önerdiler bile...

Fenerbahçe'de taraftarın istemediği Altay Bayındır dünya devine transfer oluyor! 7 milyon euro önerdiler bile...

22.08.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kaleci arayışında mutlu sona ulaştı. Livakovic ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ın da takımdan ayrılmasına onay verdi. Bu hamlenin ardından Manchester United cephesi milli kaleci için bir teklif yaptı.

Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala özellikle kaleci konusunda arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, uzun süredir listesinde bulunan ve görüşmeler gerçekleştirdiği Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı.

ALTAY BAYINDIR GİDİYOR

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Livakovic transferinin ardından forma şansı bulma ihtimali kalmayan Altay Bayındır, menajeriyle birlikte takım arayışlarına başlamıştı. Kısa süre içinde istediği teklifleri alan Altay Bayındır'a sevindiren haber İngiltere'den geldi.

MANCHESTER UNITED İSTİYOR

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Manchester United, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye yaklaşık 7 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklifte bulundu. Fenerbahçe ve Altay Bayındır bu teklife olumlu cevap verdi ve görüşmeler hız kazandı.

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Manchester United Altay Bayındır fenerbahçe yeni sezon

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