Fenerbahçe'de taraftarın istemediği Altay Bayındır dünya devine transfer oluyor! 7 milyon euro önerdiler bile...

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala özellikle kaleci konusunda arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, uzun süredir listesinde bulunan ve görüşmeler gerçekleştirdiği Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı.

ALTAY BAYINDIR GİDİYOR

Livakovic transferinin ardından forma şansı bulma ihtimali kalmayan Altay Bayındır, menajeriyle birlikte takım arayışlarına başlamıştı. Kısa süre içinde istediği teklifleri alan Altay Bayındır'a sevindiren haber İngiltere'den geldi.

MANCHESTER UNITED İSTİYOR

Manchester United, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye yaklaşık 7 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklifte bulundu. Fenerbahçe ve Altay Bayındır bu teklife olumlu cevap verdi ve görüşmeler hız kazandı.

