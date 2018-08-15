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Fenerbahçe'de taraftarından sosyal medyada Aykut Kocaman patlaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.08.2018 09:14 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya elendi... Sarı-Lacivertli ekip Devler Ligi'ne veda ederken, sosyal medyada Aykut Kocaman sürprizi yaşandı. Deneyimli teknik adam Twitter'da bir anda çok konuşulanlar (trending topic) listesine girdi. Taraftarların bir bölümü Kocaman ile Benfica'nın elenebileceğini savundu. Taraftarların bir bölümü ise bu görüşe karşıt olarak Aykut Kocaman'ın başarılı olamayacağını belirtip Cocu'ya sahip çıktı.

Fenerbahçe'de taraftarından sosyal medyada Aykut Kocaman patlaması

İşte o tweetler:

- Aykut Kocaman - Cocu kıyası yapanlar görüyorum. Vardar’a değil Benfica’ya elendik.

- Aykut Kocaman'ın geçen seneki Valbuena yerine Aatıf, Isla yerine Şener kararlarının ne kadar doğru olduğunu görüyoruz.

- Bu elenme için kimseye fatura çıkarmıyorum. Ancak şunu söylemek gerek. Eğer Aykut Kocaman devam etseydi, Fenerbahçe, Benfica'yı elerdi.

- Bu akşam Cocu'nun çıkardığı kadroyu Aykut Kocaman çıkarsa, yaptığı değişiklikleri Aykut Kocaman yapsa Fenerbahçe taraftarı linç etmişti Kocaman'ı. Ve Emin Olun Aykut Kocaman ile bu kadar kötüsü olamazdı.

- Benfica Aykut Kocaman sisteminin ekmeğini yedi.

- Cocu ya verilen destek Aykut Kocaman’a verilseydi geçen sene şimdi Galatasaray oynuyordu eleme maçlarını.

- 65. dakikaya kadar Aykut Kocaman kadar vardı herhalde takımın başında. Elenmek sorun değil; denememek, risk almamak sorun.

- Valbuena'yı gördükçe Aykut Kocaman'a yapılan haksızlıklar aklıma geliyor.

- Aykut Kocaman Young Boys, Paok, Vardar'a elendi kimse boş yapmasın.

- Fener'de alışkanlık değişmemiş kaybedince hala "Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım"a sallıyorlar.

- Şimdi Aykut Kocaman'ın Valbuena'yı neden 2. yarı oyuna soktuğunu anladınız mı?

- Aykut Kocaman güzellemelerine 2 Vardar yenilgisi yetmiyorsa 3 Akhisar mağlubiyeti taze duruyor!

- Cocu Aykut Kocaman’ın iyi bir yardımcısı olabilir, sadece bu kadar ama.

- Cocu ile ilgili de ‘Aykut Kocaman’ı neden gönderdiniz’ noktasına gelmek üzereyim.

- Aykut Kocaman Alper'i forvet oynatsa çıldırırlar, Cocu oynatınca ses yok.

- Valbuena konusunda da Aykut Kocaman haklı çıktı.

- Aykut Kocaman seviciler futbol cahili olarak kalacaklardır hep. Mehmet Topal Josefle 1-0 olsun bizim olsun diye diye kanser oldu bu taraftar.


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aykut kocaman Cocu Benfica Fenerbahçe

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Takım
O
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Okuyucu Yorumları 13 yorum
kimsenin cocuyu savunduğu falan yok cocu tartışılırsa sıra ali koça gelir o yüzden cocuya sahip çıkıyolar net söylüyorum aykut bu takımı elerdi kendi oyun anlayışı ile
Aykut değil mi Vardar'a Elenen ? ıslayı valbuenayı guilyanoyu ozanı salihi transfer eden ?
FENERBAHÇE AYNI TOPALLA H.ALİYLE JOSEFLE GULIANOYLA ALPER POTUKLA SAÇMA BİR TAKIM KORKAK NE OYNADIĞI BELLİ DEĞİL BİDE KALECİ VOLKAN EVLERE ŞENLİK TAKIMI GENÇLEŞTİRİN İSTERSENİZ 2 SENE ŞAMPİYON OLMAYIN AMA GELECEĞİN TAKIMINI KURUN...
kim gelirse gelsin bu takımı şampiyonlar ligine koyamaz ne zaman ligde 2. olup guruplara kaldı bu takım galatasaraya para kazandırmak için 2. olan tek takım yıllardır bıktık be vallahi bıktık
içimizdeki irlandalılar şampiyonluğun en favori adayı aynı taktikle aynı takıma 3 sefer kaybedermi
yeni bir sistem ve yeni bir yönetim ile hemen başarı olmaz ama gençler monte edilip hasanali valbuena dirar gibi oynamadan dünyanınj parasını alan fuzuli isimler ekarte edildikten sonra bu takım oynar..
şu benficaya başak şehir çıksa yeminle 5 atardı bumu fenerbahçe bumu milyonlarca dolar harcanan takım allah cezanızı versin eee aziz yıldırımın ahhhh ları çok çıkacak nankör insalarsınız siz
su turu gecemediysek aykutun aldıgı oyuncuların kotu oyunundan gecememişizdir hep fb ye zarar adam ama bidaha gelmesin
abi en küçük başarısızlıkta teknik direktörleri suçlamaktan vazgeçin. adam istediği 1 transferi bile yapamadı ilk karşılaştığı takım benfica ne bekliyordunuz para yok. zamanında aykut'a da böyle yaptınız. her malubiyette delirip yeni hoca isteyemezsiniz zaman verin bir sürü genç geldi. Uefa zaten tepemizde bir nefes aldırın takıma
yav kardeşim ısla roman hasan ali walbuane. şener ne işi var bunların maçta. ve fenerbahçede...cocu ... saçmalıyor.. 10 milyon euro ytuda ben yemiyim galatasaray alsın diye altın tepside sunuyor . yok böyle bir salak takım fenerbahçeye futbolcudan çok fenerbahçeli futbolcu lazım...yani yüregiyle oynayacak .oyuncular lazım barış gibi..
Biri de çıkıp demiş ki: - Aykut Kocaman Alper'i forvet oynatsa çıldırırlar, Cocu oynatınca ses yok. yahu takımda suarez vardı da cocu oynatmadı sanki nasıl bir kafa yapısına sahip bu insanlar anlayabilmiş değilim
Geçen sene fb 78 gol atıp en çok gol atan takımdır. gs 75 gol atmıştır.. AMA Aykut kocaman savunma topu oynatıyor diye adı çıkmıştır. bu da kimin 'toptan' anladığı, kimin 'futboldan' anladığının ifadesidir? kısaca savunma oynatıyor diyenler 'toptan' anlar, kim futbolun gereklerini yerine getiriyor diyen 'futboldan' anlar... kısaca toptan anlayanlar 'futboldan' anlamaz.. (Profesyonel veya amatör hatta milli olmuş olsalar bile, bunlar ne mi yaptı doğal dürtüleri ile futbol topunun peşinde koştular.)
Görünen göz kılavuz istemez bazı fenerbahçeliler ya futbolu bilmiyor yada kendini avutuyor. Aykut kocaman bu takımın başında olsaydı fener bahçe Benficayı elerdi sizin transfer yaptığınız bu futbolcular kesinlikle bu takıma faydalı olamayacaklar ve çıldıracaksınız geçen seneki fener nerde bu hafta Malatyada sizi kendi evinde yenecek yeminle böyle futbol görmedim 17 sene amatörde top oynadım fener bahçe bu sene kesinlikle başarılı olamaz bu takımdan hiç bir şey olmaz cocu ilk yarı sonunda gider allah yardımcınız olsun aziz başkanı aykutu çokkkk arayacaksınız çokkk
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