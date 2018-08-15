Fenerbahçe'de taraftarından sosyal medyada Aykut Kocaman patlaması

İşte o tweetler:

- Aykut Kocaman - Cocu kıyası yapanlar görüyorum. Vardar’a değil Benfica’ya elendik.

- Aykut Kocaman'ın geçen seneki Valbuena yerine Aatıf, Isla yerine Şener kararlarının ne kadar doğru olduğunu görüyoruz.

- Bu elenme için kimseye fatura çıkarmıyorum. Ancak şunu söylemek gerek. Eğer Aykut Kocaman devam etseydi, Fenerbahçe, Benfica'yı elerdi.

- Bu akşam Cocu'nun çıkardığı kadroyu Aykut Kocaman çıkarsa, yaptığı değişiklikleri Aykut Kocaman yapsa Fenerbahçe taraftarı linç etmişti Kocaman'ı. Ve Emin Olun Aykut Kocaman ile bu kadar kötüsü olamazdı.



- Benfica Aykut Kocaman sisteminin ekmeğini yedi.

- Cocu ya verilen destek Aykut Kocaman’a verilseydi geçen sene şimdi Galatasaray oynuyordu eleme maçlarını.

- 65. dakikaya kadar Aykut Kocaman kadar vardı herhalde takımın başında. Elenmek sorun değil; denememek, risk almamak sorun.

- Valbuena'yı gördükçe Aykut Kocaman'a yapılan haksızlıklar aklıma geliyor.

- Aykut Kocaman Young Boys, Paok, Vardar'a elendi kimse boş yapmasın.

- Fener'de alışkanlık değişmemiş kaybedince hala "Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım"a sallıyorlar.