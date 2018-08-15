Fenerbahçe'de taraftarından sosyal medyada Aykut Kocaman patlaması

İşte o tweetler:
- Aykut Kocaman - Cocu kıyası yapanlar görüyorum. Vardar’a değil Benfica’ya elendik.
- Aykut Kocaman'ın geçen seneki Valbuena yerine Aatıf, Isla yerine Şener kararlarının ne kadar doğru olduğunu görüyoruz.
- Bu elenme için kimseye fatura çıkarmıyorum. Ancak şunu söylemek gerek. Eğer Aykut Kocaman devam etseydi, Fenerbahçe, Benfica'yı elerdi.
- Bu akşam Cocu'nun çıkardığı kadroyu Aykut Kocaman çıkarsa, yaptığı değişiklikleri Aykut Kocaman yapsa Fenerbahçe taraftarı linç etmişti Kocaman'ı. Ve Emin Olun Aykut Kocaman ile bu kadar kötüsü olamazdı.
- Benfica Aykut Kocaman sisteminin ekmeğini yedi.
- Cocu ya verilen destek Aykut Kocaman’a verilseydi geçen sene şimdi Galatasaray oynuyordu eleme maçlarını.
- 65. dakikaya kadar Aykut Kocaman kadar vardı herhalde takımın başında. Elenmek sorun değil; denememek, risk almamak sorun.
- Valbuena'yı gördükçe Aykut Kocaman'a yapılan haksızlıklar aklıma geliyor.
- Aykut Kocaman Young Boys, Paok, Vardar'a elendi kimse boş yapmasın.
- Fener'de alışkanlık değişmemiş kaybedince hala "Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım"a sallıyorlar.
- Şimdi Aykut Kocaman'ın Valbuena'yı neden 2. yarı oyuna soktuğunu anladınız mı?
- Aykut Kocaman güzellemelerine 2 Vardar yenilgisi yetmiyorsa 3 Akhisar mağlubiyeti taze duruyor!
- Cocu Aykut Kocaman’ın iyi bir yardımcısı olabilir, sadece bu kadar ama.
- Cocu ile ilgili de ‘Aykut Kocaman’ı neden gönderdiniz’ noktasına gelmek üzereyim.
- Aykut Kocaman Alper'i forvet oynatsa çıldırırlar, Cocu oynatınca ses yok.
- Valbuena konusunda da Aykut Kocaman haklı çıktı.
- Aykut Kocaman seviciler futbol cahili olarak kalacaklardır hep. Mehmet Topal Josefle 1-0 olsun bizim olsun diye diye kanser oldu bu taraftar.
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