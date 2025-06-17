Fenerbahçe'de taraftarların isteği gerçekleşiyor! Yeni sezon öncesi imza an meselesi...

Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor. Önümüzdeki sezon şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, birçok oyuncuyu bitirme aşamasına getirdi.

İMZA AN MESELESİ!

Fenerbahçeli taraftarların en çok istediği oyuncuların başında gelen Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son, sarı-lacivertlilere gelmeyi kabul etti. Jose Mourinho faktörü sebebiyle Türkiye'de oynamaya ikna olan Heung-min Son, kulüplerin anlaşması durumunda Fenerbahçe forması giyecek.

JOSE MOURINHO ÇOK İSTİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun çok istediği isimlerin başında gelen Heung-min Son, golcü kimliğiyle biliniyor. Hücum hattındaki problemleri Heung-min Son ile gidermeyi düşünen Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Tottenham ile anlaşması durumunda yıldız oyuncuyu Türkiye'ye getirecek.