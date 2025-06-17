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Fenerbahçe'de taraftarların isteği gerçekleşiyor! Yeni sezon öncesi imza an meselesi...

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırarak büyük üzüntü yaşayan sarı-lacivertlilerde tüm planlama önümüzdeki sezon için sıfırdan yapılıyor. Birçok oyuncuyla görüşme aşamasında olan Fenerbahçe yönetimi, taraftarın istediği bir ismi imza aşamasına getirdi.

Fenerbahçe'de taraftarların isteği gerçekleşiyor! Yeni sezon öncesi imza an meselesi...
Emre Şen
Son Heung-Min

Son Heung-Min

GKO Güney Kore
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Tottenham Hotspur
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Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor. Önümüzdeki sezon şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, birçok oyuncuyu bitirme aşamasına getirdi.

İMZA AN MESELESİ!

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Fenerbahçeli taraftarların en çok istediği oyuncuların başında gelen Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son, sarı-lacivertlilere gelmeyi kabul etti. Jose Mourinho faktörü sebebiyle Türkiye'de oynamaya ikna olan Heung-min Son, kulüplerin anlaşması durumunda Fenerbahçe forması giyecek.

JOSE MOURINHO ÇOK İSTİYOR

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun çok istediği isimlerin başında gelen Heung-min Son, golcü kimliğiyle biliniyor. Hücum hattındaki problemleri Heung-min Son ile gidermeyi düşünen Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Tottenham ile anlaşması durumunda yıldız oyuncuyu Türkiye'ye getirecek.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Heung-min Son
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