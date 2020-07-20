Fenerbahçe'de tarihi başarısızlık!

Süper Lig'in 33. haftasındaki derbi mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan ve ligi 7. sırada tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe, tarihi bir başarısızlığa imza attı.

Geçtiğimiz sezona yeni başkan ve yönetimiyle giren sarı-lacivertliler, büyük umutlarla başladığı sezonda hayal kırıklığına uğramış ve tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşamıştı.

Fenerbahçe, söz konusu sezonun ilk yarısını 17. sırada düşme hattında tamamlamış, son bölümde toparlanarak ligi 6. sırada noktalamıştı.

Başarısız geçen sezonun ardından yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında etkili bir performansa imza atsa da bunu sürdüremedi. Sezonun ikinci yarısında üst üste kötü sonuçlar alarak zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, bu sezonu da 7. sırada tamamlayacak.

Fenerbahçe, elde ettiği bu başarısız tabloyla Süper Lig'de 1959 yılından beri ilk defa üst üste 2 sezonda ilk 5'in dışında kaldı.

EN KÖTÜ YILLARI 85-88 DÖNEMİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de en kötü sezonlarını 1985-1988 yılları arasında yaşamıştı.