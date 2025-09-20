SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de tarihi seçim öncesi dikkat çeken anlar! Ali Koç stada girdiğinde Sadettin Saran sesleri yükseldi

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

21 Eylül Pazar günü yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi dikkat çeken anlar yaşandı. Mevcut başkan Ali Koç ile seçimde yarışacağı Sadettin Saran destekçileri arasında tartışma çıktı. Öte yandan güne damga vuran bir an da yaşandı. Ali Koç stadyuma girdiğinde tribünlerden 'Sadettin Saran' sesleri yükseldi. O anlar sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe tarihinin önemli seçimlerinden biri yarın gerçekleşecek. Toplamda aidat yükümlülüğünü yerine getiren 49 bin 268 oy kullanabilecek.

Başkan adayları Ali Koç ile Sadettin Saran arasında yaşanan seçim rekabeti son düzlüğe girdi. Adaylar ile yönetimi ve Fenerbahçe üyeleri tarihi seçim öncesi bir araya geldi.

Fenerbahçe de tarihi seçim öncesi dikkat çeken anlar! Ali Koç stada girdiğinde Sadettin Saran sesleri yükseldi 1

KONGREDE GERİLİM YAŞANDI

Bugün yapılan kongrede dikkat çeken anlar yaşandı. Özellikle Sadettin Saran ve Ali Koç destekçileri arasında çıkan gerilim kongre sürecine damga vurdu.

Fenerbahçe de tarihi seçim öncesi dikkat çeken anlar! Ali Koç stada girdiğinde Sadettin Saran sesleri yükseldi 2

ALİ KOÇ'U 'SADETTİN SARAN' TEZAHÜRATLARIYLA KARŞILADILAR

Bugün dikkat çeken bir an daha yaşandı. Mevcut Başkan Ali Koç Fenerbahçe stadına girdiği anda Sadettin Saran sesleri yükselmeye başladı. Saran destekçileri, Ali Koç'u 'Sadettin Saran' tezahüratlarıyla karşıladı.

Fenerbahçe de tarihi seçim öncesi dikkat çeken anlar! Ali Koç stada girdiğinde Sadettin Saran sesleri yükseldi 3

Bu anlar kongre sürecine damga vururken, sosyal medyada da sıkça paylaşılan konulardan biri oldu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki ilk 24 ihtimalini açıkladılarGalatasaray'ın Devler Ligi'ndeki ilk 24 ihtimalini açıkladılar
Fenerbahçe kongresinde Aziz Yıldırım şaşkınlığı!Fenerbahçe kongresinde Aziz Yıldırım şaşkınlığı!
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Sadettin Saran fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.