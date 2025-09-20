Fenerbahçe'de tarihi seçim öncesi dikkat çeken anlar! Ali Koç stada girdiğinde Sadettin Saran sesleri yükseldi

Fenerbahçe tarihinin önemli seçimlerinden biri yarın gerçekleşecek. Toplamda aidat yükümlülüğünü yerine getiren 49 bin 268 oy kullanabilecek.

Başkan adayları Ali Koç ile Sadettin Saran arasında yaşanan seçim rekabeti son düzlüğe girdi. Adaylar ile yönetimi ve Fenerbahçe üyeleri tarihi seçim öncesi bir araya geldi.

KONGREDE GERİLİM YAŞANDI

Bugün yapılan kongrede dikkat çeken anlar yaşandı. Özellikle Sadettin Saran ve Ali Koç destekçileri arasında çıkan gerilim kongre sürecine damga vurdu.

ALİ KOÇ'U 'SADETTİN SARAN' TEZAHÜRATLARIYLA KARŞILADILAR

Bugün dikkat çeken bir an daha yaşandı. Mevcut Başkan Ali Koç Fenerbahçe stadına girdiği anda Sadettin Saran sesleri yükselmeye başladı. Saran destekçileri, Ali Koç'u 'Sadettin Saran' tezahüratlarıyla karşıladı.

Bu anlar kongre sürecine damga vururken, sosyal medyada da sıkça paylaşılan konulardan biri oldu.