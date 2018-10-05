Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun son şansı Başakşehir

Cocu'nun, Fenerbahçe’deki kaderi Başakşehir maçından sonra netleşecek. Bu hafta oynanacak karşılaşmada Hollandalı teknik adamın puan kaybı yaşaması halinde kesinlikle yolların ayrılacağı öğrenildi.
Yönetimle görüşen ve B planı hazırlayan Başkan Ali Koç’un, Başakşehir karşısında alınacak sonucun ardından uygulamaya geçeceği iddia ediliyor. F.Bahçe yönetimi lige verilecek 15 günlük arada teknik ekip değişimi yapması halinde, takımın daha az etkileneceğini ve alışma sürecini atlatacağını düşünüyor.
(AKŞAM)
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