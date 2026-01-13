Fenerbahçe'de transfer ateşi yandı! Başkan Sadettin Saran bombayı patlattı: "İmza an meselesi!"

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin ardından başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, transfer çalışmalarında gaza bastı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne ev sahipliği yapacağının duyurulduğu lansmanda konuşan Saran, futbol takımına yapılacak takviyelerle ilgili net konuştu.

"BUGÜN YARIN BİTİYOR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Saran, ara transfer dönemi için taraftarı rahatlatan açıklamayı yaptı: "En az bir transferin bugün ya da yarın bitmesini bekliyoruz." Bu sözler, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Saran'ın bu açıklamasının perde arkasında yatan isim de belli oldu. Fenerbahçe'nin transfer komitesinde yer alan yönetici Ertan Torunoğulları'nın şu anda Dubai'de olduğu ve transferi bitirmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.

Torunoğulları, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad forması giyen dünyaca ünlü Fransız orta saha N'Golo Kante ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin olumlu sonuçlanması ve Kante'nin çubuklu formayı giymesi an meselesi!