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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! Mourinho gözüne kestirdi: Tottenham'dan gelecek

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
14.10.2024 10:06
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Sarı Lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a satışı sonrası henüz bir sol bek alınmazken Jose Mourinho, Ocak ayı için eski öğrencisini takımda görmek istiyor. Geçtiğimiz transfer döneminde de adı Fenerbahçe'yle anılan fakat transferi gerçekleşmeyen isim için Mourinho'nun yeniden hamle yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! Mourinho gözüne kestirdi: Tottenham'dan gelecek

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a satışından sonra sol bek pozisyonuna herhangi bir transfer gerçekleştirmedi. Sarı Lacivertlilerin teknik patronu Jose Mourinho 2020 yılında Atletico Madrid'den Tottenham'a transfer ettirdiği ismi şimdi de Fenerbahçe'de sol bek olarak görmek istiyor.

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TOTTENHAM'IN SOL BEKİYDİ

Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’nun satışı sonrası sol bek transferi yapmadı. Jose Mourinho, Juventus’tan kiralanan sol kanat oyuncusu Filip Kostic’i bu bölgede kullanmayı planlıyor.

Ancak başarılı teknik adam, sol bek takviyesinden vazgeçmedi. Mourinho’nun yönetime bu talebini iletip, Tottenham’dan eski öğrencisi Sergio Reguilon’un ismini verdiği kaydedildi.

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GÖZDEN DÜŞTÜ

Sarı-lacivertliler, yaz döneminde de İspanyol yıldızın durumunu araştırmıştı. 27 yaşındaki sol bek, bu sezon ligde ve Avrupa’da hiçbir maçın kadrosuna alınmadı. Sadece Lig Kupası’ndaki Coventry mücadelesinde kulübede bekledi ve süre alamadı.

FENERBAHÇE TEKLİF İÇİN HAZIRLANIYOR

Jose Mourinho, 2020’de Atletico Madrid’den Tottenham’a transfer ettirdiği Sergio Reguilon’la bu kez de Fenerbahçe’de buluşmak istiyor. Yıldız futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

İngiliz ekibi, kadroda düşünmediği 27 yaşındaki sol beke yeni kontrat önermeyi düşünmüyor. Fenerbahçe ocak ayında başarılı oyuncuyu kadroya katmak için teklif yapmaya hazırlanıyor. Tottenham’ın, Reguilon’u sezon sonunda bedava kaptırmaktansa, ara transfer döneminde gelecek olan teklifleri değerlendirmek istediği belirtildi.

TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE OOSTERWOLDE YEDEK Mİ KALACAK?

İspanyol futbolcu, Oosterwolde’ye göre daha ofansif ve agresif bir sol bek. 27 yaşındaki oyuncu, İspanya Milli Takımı’nda da 6 maçta sahaya çıktı. Mourinho’nun savunmanın soluna takviye istemesinin nedenlerinden biri de Oosterwolde’yi zaman zaman stoper olarak değerlendirmek. Reguilon’un gelmesi halinde tecrübeli teknik adam bu planını uygulayabilecek ve elindeki kadroyu rotasyonlu bir şekilde kullanabilecek.

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transfer José Mourinho fenerbahçe tottenham
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