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Fenerbahçe'de transfer iptal! Barış Sungur geri dönüyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.09.2020 11:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, yeni transferi Barış Sungur'u Kırşehir Belediyespor'a kiralamıştı. 18 yaşındaki genç futbolcu, önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecekti. Kırşehir Belediyespor anlaşmayı iptal etti. Takıma katılmak için Kırşehir’e giden Barış Sungur, İstanbul’a geri dönüyor. 18 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon 1928 Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye gelmişti.

Fenerbahçe'de transfer iptal! Barış Sungur geri dönüyor

Sarı-lacivertlilerin Kırşehir Belediyespor'a kiraladığı genç forvet Barış Sungur, İstanbul'a geri dönecek. Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi transfer ettiği genç isimlerden biri olan Barış Sungur, kiralık olarak Kırşehir Belediyespor'a gidecekti. Ancak anlaşma iptal oldu.

TRT Spor'un haberine göre TFF 3. Lig ekibi Kırşehir Belediyespor, sarı-lacivertlilerle olan kiralık anlaşmasını iptal etti. Takıma katılmak için Kırşehir'e giden Barış Sungur, İstanbul'a geri dönecek.


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