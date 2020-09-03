Fenerbahçe'de transfer iptal! Barış Sungur geri dönüyor

Sarı-lacivertlilerin Kırşehir Belediyespor'a kiraladığı genç forvet Barış Sungur, İstanbul'a geri dönecek. Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi transfer ettiği genç isimlerden biri olan Barış Sungur, kiralık olarak Kırşehir Belediyespor'a gidecekti. Ancak anlaşma iptal oldu.

TRT Spor'un haberine göre TFF 3. Lig ekibi Kırşehir Belediyespor, sarı-lacivertlilerle olan kiralık anlaşmasını iptal etti. Takıma katılmak için Kırşehir'e giden Barış Sungur, İstanbul'a geri dönecek.



