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Fenerbahçe'de transfer toplantısından adı sık sık Galatasaray ile anılan Ederson ismi çıktı! Kaleci transferi için Mourinho resmen devreye girdi...

Süper Lig ekibi Fenerbahçe’de kaleci problemine çözüm aranıyor. Galatasaray’ın da görüşmelerde bulunduğu Manchester City’li Ederson için kapı resmen çalındı. Fenerbahçe İngiliz kulübü ile anlaşarak elini güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe'de transfer toplantısından adı sık sık Galatasaray ile anılan Ederson ismi çıktı! Kaleci transferi için Mourinho resmen devreye girdi...
Burak Kavuncu
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester City
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, kaleci arayışları için süreç hızlandı. Yeni transfer Tarık Çetin'i 3.kaleci olarak değerlendiren teknik direktör Jose Mourinho İrfan Can Eğribayat'ı da ikinci olarak kullanmak istiyor. Livakoviç ile yolların ayrılması yönünde talimat veren Portekizli çalıştırıcı kaleye çok iyi bir kaleci talep etti. Fenerbahçe'de yönetim Ederson isminde birleşirken, kulübü Manchester City'e yakın zamanda bir teklif yapılacağı belirtildi.

TRANSFER TOPLANTISI YAPILDI

Fenerbahçe de transfer toplantısından adı sık sık Galatasaray ile anılan Ederson ismi çıktı! Kaleci transferi için Mourinho resmen devreye girdi... 1

Fenerbahçe'de Başkan Ali Y. Koç, Teknik Direktör José Mourinho, Futbol Direktörü Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi transfer süreçlerine ilişkin değerlendirme toplantısı kapsamında Portekiz’de bir araya geldi. Mevcut transferlerin son durumu ve gündeme yeni gelen isimler hakkında görüşen ikili, toplantıdan Ederson ismi ile ayrıldı.

MOURINHO DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe de transfer toplantısından adı sık sık Galatasaray ile anılan Ederson ismi çıktı! Kaleci transferi için Mourinho resmen devreye girdi... 2

Teknik direktör Jose Mourinho'nun toplanltının ardından Ederson'u aradığı ve durumunu sorduğu iddia edildi. Yıldız kalecinin ''Eğer kulübümle anlaşırsanı gelmek isterim'' dediği gelen bilgiler arasında. Adı sık sık Galatasaray ile de anılan Ederson'un maaş konusunda Galatasaray ile anlaştığı fakat Fenerbahçe'nin de aynı teklifi yaptığı ve kabul edebileceği bildirildi.

OKAN BURUK'UN 1 NUMARASI

Fenerbahçe de transfer toplantısından adı sık sık Galatasaray ile anılan Ederson ismi çıktı! Kaleci transferi için Mourinho resmen devreye girdi... 3

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleye tartışılmaz bir isim arayan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde kaleci Ederson ile anlaşmaya varmıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un ayağı iyi kaleci istemesi üzerine gündeme gelen yıldız isim Cimbom'un 1 numaralı önceliği. Fakat Mourınho'nun oyuncuyla ilgilenmesi ile birlikte transferin bir süredir çıkmaza girdiği ve görüşmelerin ağırdan ilerlediği öğrenildi.

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