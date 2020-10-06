Fenerbahçe'de transferin son günü flaş ayrılık!

Yaz transfer döneminde tam 18 oyuncuya imza attıran Fenerbahçe'de son günde bir oyuncu daha ayrıldı.
Perotti, Pelkas ve Ademi transferleri sonrasında yabancı sınırını 14'e düşürmesi gereken Fenerbahçe, stoper Mathias Zanka Jorgensen'i FC Kopenhag'a kiralık olarak gönderdi.
2019'da 2 milyon euro bonservis bedeliyle Huddersfield'dan transfer edilen Zanka, sezonun 2. yarısında Düsseldorf forması giymişti.
Danimarkalı oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 2 maça çıktı.
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