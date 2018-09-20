Fenerbahçe'de Valbuena, Dinamo Zagreb ile oynanacak maçta kadroya alınmadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Dinamo Zagreb ile oynanacak maçta Valbuena'yı maç kadrosuna almadı. İstanbul'da kalan Fransız futbolcu kafileyle birlikte Hırvatistan'a götürülmedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu, Fransız yıldız Valbuena'yı İstanbul'da bıraktı ve maç kadrosuna almadı. Hollandalı teknik adam tarafından gözden çıkarılan Valbuena, Konyaspor ile oynanan son lig maçında ısınmaya dahi gönderilmedi.

Aykut Kocaman döneminde özellikle sezonun ikinci yarısında ilk 11'de fazla şans bulamayan Valbuena, Cocu tarafından da gözden çıkarıldı. (MİLLİYET)

