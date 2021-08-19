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Enner Valencia, Antalyaspor maçında sahada

19.08.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, yaşadığı sakatlığın ardından ligde oynanacak Antalyaspor maçında sahada olacak.

Enner Valencia, Antalyaspor maçında sahada

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Adana Demirspor maçı öncesindeki antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası takımını yalnız bırakan Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia sahalara dönüyor.

UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde Finlandiya temsilcisi Helsinki ile bu akşam oynanacak olan müsabakada kadroda yer almayan Ekvadorlu futbolcu, ligin ikinci haftasında Antalyaspor ile oynanacak olan mücadelede teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi durumunda sahada yer alacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Antalyaspor Valencia
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