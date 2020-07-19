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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi kırmızı kart gördü!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.07.2020 21:31 | Son Güncelleme

VAR incelemesinin ardından Vedat Muriqi'in gördüğü kart kırmızıya döndü. Fenerbahçe derbide 10 kişi kaldı.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi kırmızı kart gördü!

VAR incelemesinin ardından Vedat Muriqi kırmızı kartla oyun dışında, Fenerbahçe 10 kişi kaldı.

BİLGİ

Süper Lig'de bu sezon en çok kırmızı kart gören takım Fenerbahçe. (11)

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