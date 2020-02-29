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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, Zajc, Simon Falette ve Recep Kartepe açıklamaları

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.02.2020 23:19 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe Antalyaspor'a konuk oldu. 2-2 biten mücadelenin ardından sarı lacivertlilerde Vedat Muriqi, Zajc, Simon Falette ve Recep Kartepe açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, Zajc, Simon Falette ve Recep Kartepe açıklamaları

Fenerbahçe Süper Lig'in 24. haftasında son saniye golüyle Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe'de, Vedat Muriqi, Miha Zajc, Simon Falette ve Recep Kartepe maç sonu yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte o açıklamalar;

VEDAT MURİQİ: ŞANS BİZE DE GÜLECEK

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, ligin 24. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Futbolun ve golün önemli olmadığı günlerden geçildiğini belirten Muriqii, "Kahraman askerlerimiz şehit oldu. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu ortamda maç oynamak zor, futboldan daha önemli şeyler var. İnşallah daha fazla kayıp vermeyiz." dedi

Son dönemde gol atamadığını dile getiren Kosovalı, "Bugün attım ama kazanamadık. Teknik, taktik konuşmak bize düşmez. Böyle gitmeyecek, şans bize de gülecek. Haftaya inşallah kazanacağız." ifadelerini kullandı.

MİHA ZAJC: 1 PUAN KAYBETMEKTEN İYİDİR

Ligin 24. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin uzatmalardaki golünü atan Miha Zajc, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Suriye'de hayatını kaybeden askerler için çok üzgün olduğunu belirtelerek konuşmasına başlayan Zajc, "Uzun zamandır oynamıyordum, şans gelince değerlendirmek istiyordum. Bugün gol de attım. Önemlisi takım olarak karakter göstermekti. 1 puan aldık, kaybetmekten daha iyidir." ifadelerini kullandı.

SİMON FALETTE: TRABZONSPOR MAÇINA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ

Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan ve Antalyaspor deplasmanında ilk kez sarı-lacivertli formayla lig maçına çıkan Simon Falette, karşılaşma sonrası konuştu.

Şehitlerimizle ilgili sözlerine başlayan Simon Falette "Türkiye'ye başsağlığı dilerim. Maç öncesi çok üzgündük. Futbol ve sonuçlardan daha önemli şeyler de var. Biz bugün kazanamadık ama Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." dedi.

Açıklamalarına devam eden Simon Falette "Serdar Aziz ile ilk kez 11'de oynadık. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız ve daha iyi performans sergileyeceğiz." diye konuştu.

RECEP KARATEPE: FENERBAHÇE 1 PUANA SEVİNEMEZ

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine takımın başında görev alan Recep Karatepe, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İstedikleri sonucu alamadıklarını dile getiren Karatepe, "Bu maçı kazanmayı öngörmüştük, malum bazı sakatlıklarımız var. Maç içerisinde de sakatlıklar oldu ve zorunlu değişiklikler yaptık. Hasan Ali'nin ve Dirar'ın ağrıları oldu. Son 3-4 haftadır yenilgiler oldu. Bunların nedenleri herkes tarafından iyi biliniyor, saymakla bitiremeyiz. Bunlarla ilgili çok konuşuldu. O ayarlar bozuldu mu ,toparlamak zor oluyor. Bu takım mücadeleye devam edecek. Fenerbahçe 1 puana sevinmez." dedi.

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