Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İşte yolların ayrılacağı 5 yıldız futbolcu

Fenerbahçe, yüksek maaş yükü ve performans yetersizliği sebebiyle yıldız futbolcularının bir kısmıyla yolları ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde sezon başı kadroya katılan Rossi ve Meyer'in de bu listede adının olması dikkat çekti.

5 FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILACAK

Sabah'ın haberine göre, transfer planlamalarına başlayan Fenerbahçe'de gözden çıkarılan isimler netleşti. 5 yıldız futbolcusuyla vedalaşmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara da hız kesmeden başlayacak.

İşte Fenerbahçe'de devre arasında teklif beklenen yıldızlar:

TISSERAND: Kulüp genel olarak performansından memnun. Ancak takımın en yüksek maaş alan 3-4 futbolcusundan biri olması nedeniyle listede. Almanya'dan talipleri olduğu konuşuluyor. 29 yaşındaki stoper bu sezon 18 resmi maçta 1402 dakika görev yaptı.

GUSTAVO: Eski performansından uzaklığı ve en yüksek maaş alan isim olması nedeniyle gönderilmek isteniyor. Maaşı yıllık 4 milyon Euro'yu buluyor. Ülkesi Brezilya'da bazı kulüplerle görüşmeleri devam ediyor. 34 yaşındaki ön libero 19 resmi maçta 1 gol-1 asist üretti.

SOSA: Yine maaşı yüksek olduğu için radara takılan isimlerden. Bunun yanında çok sık sakatlanması ve performansının düşük olması problem... Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ocakta kontrattan çıkmak için yoğun çaba var. 36 yaşındaki orta saha 16 resmi maçta 951 dakika forma giyip, 1 asist yaptı.

MEYER: Performansı Fenerbahçe seviyesinde görülmüyor. Kontenjanın boşalması için feda edilebilir. Yeni gelecek hocanın kararı belirleyici olacak ancak ayrılma ihtimali hayli yüksek. 26 yaşındaki orta saha 10 maçta 414 dakika oynarken 1 golü Avrupa'da attı.

ROSSİ: Bulunduğu bölgedeki kalabalık nedeniyle kulübeye oturdu. Kiralık ve sezon sonunda ayrılacak. Yine kontenjan doluluğu nedeniyle feda edilmesi muhtemel. 21 resmi maçta 1101 dakika oynadı. 2 gol-5 asisti var.



