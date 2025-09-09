SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu! Genç teknik adam Domenico Tedesco takımın başına getirildi...

Fenerbahçe Jose Mourinho'dan boşalan teknik adamlık koltuğuna Domenico Tedesco'yu getirdiğini açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu! Genç teknik adam Domenico Tedesco takımın başına getirildi...
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası takımın başına geçecek isim belli oldu. UEFA kadro bildiriminin son gününde kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerde teknik direktör belirsizliği son buldu. Sarı lacivertller Domenico Tedesco'yu takımın başına getirdiğini açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Fenerbahçe de yeni teknik direktör belli oldu! Genç teknik adam Domenico Tedesco takımın başına getirildi... 1

''Yeni Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco

Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir.

2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır.

Yeni teknik ekibimizin imza törenine ilişkin detaylar daha sonra paylaşılacaktır.

Kamuoyunun Bilgisine Sunarız.''

Fenerbahçe Spor Kulübü

GENÇ TEKNİK ADAMIN KARİYERİ!

Fenerbahçe de yeni teknik direktör belli oldu! Genç teknik adam Domenico Tedesco takımın başına getirildi... 2

Genç teknik adam kariyerine Almanya'nın Erzgebirge Aue takımında başlarken, gösterdiği performansla Schalke 04'ün başına geçerek kariyerinde seviye atladı. Schalke 04 tarihindeki en genç teknik direktör olan ve takımı ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen genç hoca, sonrasında Spartak Moskova'nın başına geçti.

Rusya'nın ardından yeniden Almanya’ya dönen Tedesco, Leipzig'de görev aldığı dönemde takım 11’nci sıradayken, aynı sezon DFB-Pokal'ı kazandı ve ligi 4’üncü sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti.

Gösterdiği başarılı performansla Belçika Milli Takımı'nın başına geçen Tedesco, takımı ile 2,75 gol ortalaması yakalayarak önemli performansa imza attı.

TEDESCO'NUN YARDIMCISI DA AÇIKLANDI

Fenerbahçe de yeni teknik direktör belli oldu! Genç teknik adam Domenico Tedesco takımın başına getirildi... 3

Fenerbahçe, Domenico Tedesco'nun yardımcılığını Gökhan Gönül'ün yapacağını açıkladı. Gökhan Gönül, Domenico Tedesco'nun yardımcısı olarak futbolculuğunun ardından Fenerbahçe'ye geri döndü.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Barış Alper Yılmaz'dan flaş paylaşım! Özür dilediBarış Alper Yılmaz'dan flaş paylaşım! Özür diledi
G.Saray'ın yeni transferi o şartla geldi! İşte o madde...G.Saray'ın yeni transferi o şartla geldi! İşte o madde...
Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör José Mourinho Ali Koç fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Parlamento binasını yakıp bakanı dövdüler... Ülke o yasakla birbirine girdi

Parlamento binasını yakıp bakanı dövdüler... Ülke o yasakla birbirine girdi

YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı

YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı

Canlı yayında inanılmaz an! Bir anda müstehcen video ekrana geldi... Sinan Engin şoka girdi!

Canlı yayında inanılmaz an! Bir anda müstehcen video ekrana geldi... Sinan Engin şoka girdi!

Osimhen'in sakatlığı için flaş iddia! FIFA bile harekete geçebilir...

Osimhen'in sakatlığı için flaş iddia! FIFA bile harekete geçebilir...

G.Saray'ın yeni transferi o şartla geldi! İşte o madde...

G.Saray'ın yeni transferi o şartla geldi! İşte o madde...

6-0 sonrası milli takım karıştı! Birbirlerini sildiler... Görüntüler ortaya çıktı

6-0 sonrası milli takım karıştı! Birbirlerini sildiler... Görüntüler ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.