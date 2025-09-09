Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu! Genç teknik adam Domenico Tedesco takımın başına getirildi...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası takımın başına geçecek isim belli oldu. UEFA kadro bildiriminin son gününde kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerde teknik direktör belirsizliği son buldu. Sarı lacivertller Domenico Tedesco'yu takımın başına getirdiğini açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

''Yeni Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco

Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir.

2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır.

Yeni teknik ekibimizin imza törenine ilişkin detaylar daha sonra paylaşılacaktır.

Kamuoyunun Bilgisine Sunarız.''

Fenerbahçe Spor Kulübü

GENÇ TEKNİK ADAMIN KARİYERİ!

Genç teknik adam kariyerine Almanya'nın Erzgebirge Aue takımında başlarken, gösterdiği performansla Schalke 04'ün başına geçerek kariyerinde seviye atladı. Schalke 04 tarihindeki en genç teknik direktör olan ve takımı ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen genç hoca, sonrasında Spartak Moskova'nın başına geçti.

Rusya'nın ardından yeniden Almanya’ya dönen Tedesco, Leipzig'de görev aldığı dönemde takım 11’nci sıradayken, aynı sezon DFB-Pokal'ı kazandı ve ligi 4’üncü sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti.

Gösterdiği başarılı performansla Belçika Milli Takımı'nın başına geçen Tedesco, takımı ile 2,75 gol ortalaması yakalayarak önemli performansa imza attı.

TEDESCO'NUN YARDIMCISI DA AÇIKLANDI

Fenerbahçe, Domenico Tedesco'nun yardımcılığını Gökhan Gönül'ün yapacağını açıkladı. Gökhan Gönül, Domenico Tedesco'nun yardımcısı olarak futbolculuğunun ardından Fenerbahçe'ye geri döndü.