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Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Montella mı olacak? Yardımcısından ilk resmi açıklama geldi

16.06.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından takımdan ayrıldığını açıklayan Jorge Jesus'un yerine gelecek isim için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de listenin ilk sırasındaki isim olan Montella için yardımcısından bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımdan ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları sürerken, gündemin ilk sırasındaki Montella için yardımcısından açıklama geldi.

YARDIMCISI KONUŞTU

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Adana Demirspor'da Montella'nın yardımcılığını yapan İtalyan antrenör Massimo Crivellaro yaptığı açıklamada "Neredeyse 12 ay süren bir sezon oldu. Dünya Kupası arası, deprem arası ve seçim arası oldu. Geçen sezonki dokuzunculuk sonrası hedefimiz, çıtayı biraz daha yükseltmeydi. Büyüleyici bir sezon geçirdik. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından dördüncü olduk. Bu bizim için şampiyonluğu kazanmak gibiydi." değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE'DE DEVAM EDEBİLİRİZ"

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Fenerbahçe ile adı anılan Montella'nın yardımcısı, "İtalya'ya dönmek güzel olabilirdi ama ortada somut bir teklif yok. Türkiye'de, başka bir kulüpte mücadele etme ihtimalini değerlendireceğiz. Benim de niyetim, birlikte harika zamanlar geçirdiğim teknik direktör Montella'nın ekibinde yola devam etmek." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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