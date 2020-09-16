Fenerbahçe'de yeni transfer Tisserand ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 2. haftasında evinde Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Yeni transfer Marcel Tisserand, Teknik Direktör Erol Bulut tarafından takım arkadaşlarına tanıtılırken futbolcular Tisserand'ı alkışlarla karşıladı. Çalışmaların basına açık olan 30 dakikasında futbolcular ısınma ve pas çalışmaları yaparken, kondisyoner eşiliğinde istasyon antrenmanı gerçekleştirdi
(İHA)
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