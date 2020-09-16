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Fenerbahçe'de yeni transfer Tisserand ilk antrenmanına çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.09.2020 12:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları devam ederken, yeni transfer Marcel Tisserand takımla beraber ilk antrenmanına çıktı. Sarı-lacivertli takımda sakatlığı devam eden Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı düz koşu çalışması yaparken yarınki antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Fenerbahçe'de yeni transfer Tisserand ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 2. haftasında evinde Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Yeni transfer Marcel Tisserand, Teknik Direktör Erol Bulut tarafından takım arkadaşlarına tanıtılırken futbolcular Tisserand'ı alkışlarla karşıladı. Çalışmaların basına açık olan 30 dakikasında futbolcular ısınma ve pas çalışmaları yaparken, kondisyoner eşiliğinde istasyon antrenmanı gerçekleştirdi

(İHA)

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