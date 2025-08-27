SPOR

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri korkuttu! Benfica maçı öncesi antrenmanı yarıda bıraktı...

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde Benfica ile lig etabına kalmak için mücadele edecek. Bu önemli maç öncesi sarı lacivertlilerde Youssef En-Nesyri telaşı yaşanıyor.

Burak Kavuncu
Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyonlar Ligi’nde play-off aşamasında Benfica ile rövanş karşılaşmasına çıkacak olan Fenerbahçe, güçlü rakibi ile Portekiz’de karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde son antrenman öncesi yıldız oyuncusu En-Nesyri’den kötü haber geldi.

YILDIZ OYUNCU KORKUTTU!

Fenerbahçe de Youssef En-Nesyri korkuttu! Benfica maçı öncesi antrenmanı yarıda bıraktı... 1

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Youssef En-Nesyri antrenmanın ilk etabında takımdan ayrı çalışırken, ardından da idman bitmeden sahadan ayrıldı.

MOURINHO’YU SIKINTI BASTI

Fenerbahçe de Youssef En-Nesyri korkuttu! Benfica maçı öncesi antrenmanı yarıda bıraktı... 2

Teknik direktör Jose Mourinho’nun Benfica maçı öncesi kadrosunu hemen hemen belirlemişken, Faslı yıldızın sakatlığı canını sıktı. Takımını 3’lü savunma için hazırlayan tectübeli hoca, ön tarafta ise Talisca ile birlikte En-Nesyri’yi düşünüyordu. Yıldız oyuncunun durumu maç saatine kadar belirsizliğini koruyor.

MUHTEMEL KADRO AÇIKLANDI

Fenerbahçe de Youssef En-Nesyri korkuttu! Benfica maçı öncesi antrenmanı yarıda bıraktı... 3

Fenerbahçe’nin Benfica’ya karşı bu akşam sahaya çıkacağı muhtemel 11’de belli oldu.
Benfica: Trubin, Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis, Ivanovic
Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Oosterwolde, Çağlar, Nelson, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Duran, Talisca

