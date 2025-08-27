Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri korkuttu! Benfica maçı öncesi antrenmanı yarıda bıraktı...

Şampiyonlar Ligi’nde play-off aşamasında Benfica ile rövanş karşılaşmasına çıkacak olan Fenerbahçe, güçlü rakibi ile Portekiz’de karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde son antrenman öncesi yıldız oyuncusu En-Nesyri’den kötü haber geldi.

YILDIZ OYUNCU KORKUTTU!

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Youssef En-Nesyri antrenmanın ilk etabında takımdan ayrı çalışırken, ardından da idman bitmeden sahadan ayrıldı.

MOURINHO’YU SIKINTI BASTI

Teknik direktör Jose Mourinho’nun Benfica maçı öncesi kadrosunu hemen hemen belirlemişken, Faslı yıldızın sakatlığı canını sıktı. Takımını 3’lü savunma için hazırlayan tectübeli hoca, ön tarafta ise Talisca ile birlikte En-Nesyri’yi düşünüyordu. Yıldız oyuncunun durumu maç saatine kadar belirsizliğini koruyor.

MUHTEMEL KADRO AÇIKLANDI

Fenerbahçe’nin Benfica’ya karşı bu akşam sahaya çıkacağı muhtemel 11’de belli oldu.

Benfica: Trubin, Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis, Ivanovic

Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Oosterwolde, Çağlar, Nelson, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Duran, Talisca