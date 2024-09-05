Fenerbahçe'de zarar çok büyük! 3 isimden de para kazanılamadı... Tek teselli Ferdi Kadıoğlu...

Yeni sezonda transfer çalışmalarını Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda yapılandıran Fenerbahçe, transfer dönemine damga vuran takımlardan biri oldu.

Ferdi Kadıoğlu'nu bonuslar hariç 30 milyon euro bedelle Brighton'a satan sarı-lacivertliler, 3 futbolcusundan da ciddi zarar etti.

13 MİLYON EURO ZARAR

Fenerbahçe yollarını ayırdığı Luan Peres, Rade Krunic ve Joao Pedro'dan 13.41 milyon euro zarar etti.

KRUNIC VE PERES...

2022'nin yaz transfer döneminde 5.23 milyon euroya kadroya katılan Luan Peres, bedelsiz olarak Santos'a gönderildi. Yine aynı dönemde Cagliari'den 4.68 milyon euroya transfer edilen Joao Pedro'nun ise sözleşmesi feshedildi. Son olarak sarı-lacivertlilerin Milan'dan 3.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Rade Krunic ise bedelsiz olarak Kızılyıldız'ın yolunu tuttu.

Fenerbahçe'nin Kızılyıldız ile yaptığı anlaşmaya göre Krunic'in ileride satılması durumunda Sırp ekibi, sarı-lacivertlilere satış bedelinin yüzde 50'sini ödeyecek.