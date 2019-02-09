Fenerbahçe'de Zenit hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 12 Şubat Salı günü Rusya temsilcisi Zenit'le oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Kayseri deplasmanında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların ise pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladığı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Zenit maçının hazırlıklarını sürdürecek.