Fenerbahçe'deki görevinden istifa etmişti! Acun Ilıcalı'dan kendisine sorulan Fenerbahçe sorusuna çok ilginç cevap

Fenerbahçe’nin yeni transferi Jhon Duran, resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'a gelirken Duran'ın hemen ardından İngiltere'den dönen Fenerbahçe eski asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın özel uçağı da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

GAZETECİLERLE İLGİNÇ DİYALOG

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi eski Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı, burada gazetecilerin sorularını yanıtlarken ilginç bir diyalog yaşandı.

"YIRTTIM O İŞLERDEN"

Acun Ilıcalı'ya, "Fenerbahçe'den ayrılma sürecinize dair bir açıklama yapacak mısınız?", "Jhon Duran transferini değerlendirir misiniz?" şeklinde sorular soruldu. Ilıcalı bu sorulara sorusuna "Ne güzel sorular, yırttım ben bu işlerden yırttım." diyerek cevap verdi.