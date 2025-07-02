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Fenerbahçe'deki görevinden istifa etmişti! Acun Ilıcalı'dan kendisine sorulan Fenerbahçe sorusuna çok ilginç cevap

Hull City'nin sahibi ve eski Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı, havalimanında kendisine Fenerbahçe yeni yeni transfer John Duran ile ilgili yöneltilen sorulara beklenmedik bir yanıt verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'deki görevinden istifa etmişti! Acun Ilıcalı'dan kendisine sorulan Fenerbahçe sorusuna çok ilginç cevap
Berker İşleyen

Fenerbahçe’nin yeni transferi Jhon Duran, resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'a gelirken Duran'ın hemen ardından İngiltere'den dönen Fenerbahçe eski asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın özel uçağı da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

GAZETECİLERLE İLGİNÇ DİYALOG

Fenerbahçe deki görevinden istifa etmişti! Acun Ilıcalı dan kendisine sorulan Fenerbahçe sorusuna çok ilginç cevap 1

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi eski Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı, burada gazetecilerin sorularını yanıtlarken ilginç bir diyalog yaşandı.

"YIRTTIM O İŞLERDEN"

Fenerbahçe deki görevinden istifa etmişti! Acun Ilıcalı dan kendisine sorulan Fenerbahçe sorusuna çok ilginç cevap 2

Acun Ilıcalı'ya, "Fenerbahçe'den ayrılma sürecinize dair bir açıklama yapacak mısınız?", "Jhon Duran transferini değerlendirir misiniz?" şeklinde sorular soruldu. Ilıcalı bu sorulara sorusuna "Ne güzel sorular, yırttım ben bu işlerden yırttım." diyerek cevap verdi.

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