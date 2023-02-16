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Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'den 1000 bilet! Trabzonspor teşekkür ederek duyurdu!

16.02.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor bu akşam Basel ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelesi öncesi Fenerbahçe'nin 1000 bilet aldığı aktarıldı. Maçtan gelecek tüm gelirlerin depremzedelere verileceğinin bilinmesinin ardından böyle bir hamle yapan sarı-lacivertlilere Trabzonspor yönetimi teşekkür etti. Bu hamlenin ardından Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir yönetimi de 1000 bilet alarak destekte bulundu.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'den 1000 bilet! Trabzonspor teşekkür ederek duyurdu!

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel ile karşılaşacağı maç öncesi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'den alkışlanacak bir hamle geldi.

1000 ADET BİLET SATIN ALDILAR

Trabzonspor'dan yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Fenerbahçe Kulübüne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz. #HepBirlikte daha güçlüyüz." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY DA 1000 BİLET ALDI

Trabzonspor: "Galatasaray Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır.

Galatasaray Kulübü’ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz."

BAŞAKŞEHİR DE KATILDI

Trabzonspor: "Medipol Başakşehir Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır.

Medipol Başakşehir Kulübü’ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz."

BEŞİKTAŞ DA ALDI

Trabzonspor: "Beşiktaş Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1903 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır.

Beşiktaş Kulübü’ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz."

"FELAKETİNİN YARALARINI BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, "Bugün Başkanımız Ali Koç, yöneticilerimiz ve diğer kulüp başkanlarıyla birlikte Trabzon'a, geliri depremzedelere bağışlanacak Trabzonspor-Basel Av.Konf.Ligi maçına gideceğiz.Futbolun sevgi,dostluk,kardeşlik plâtformunda buluşup,deprem felaketinin yaralarını birlikte saracağız." dedi.

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