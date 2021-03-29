SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den 1959 öncesi şampiyonlukları için Ankara çıkarması

Fenerbahçe'den 1959 öncesi şampiyonlukları için Ankara çıkarması

29.03.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Yönetimi, 1959 öncesi Türkiye Şampiyonlukları bulunan Ankara bölgesi kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

Fenerbahçe'den 1959 öncesi şampiyonlukları için Ankara çıkarması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, Ankara bölgesinde bulunan kulüplerin başkanlarıyla buluştu.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Başkanımız Ali Koç, Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Fethi Pekin ve Alper Pirşen, Ankara'da geçtiğimiz hafta yaptıkları ziyarette, 1959 öncesi Türkiye Şampiyonlukları bulunan Ankara bölgesi kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

Başkanımız ve Yöneticilerimiz, Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, Ankara Demirspor Başkanı Haluk Yılmaz ve ayrıca Eskişehir Demirspor Başkanı Gönül Cemoğlu ile görüştü. Görüşmede Ankaragücü Başkan Vekili Sidar Tunca ve Gençlerbirliği Hukuk Müşaviri Kadir Gürten de yer aldı.

mmıııkıkkılololçpç

Yöneticilerimizden Alper Pirşen, kulüp başkanlarına, 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarının neden Süper Lig'e dahil edilmesi gerektiğini ve bunun maddi-manevi getirilerini açıklayan bir sunum yaptı.

Başkanımız Ali Koç, ziyaret sonunda, kulüp başkanlarına takımlarının 1959 öncesi kazandığı Türkiye Şampiyonluklarıyla ilgili basına yansıyan haberlerden oluşan çerçeveler hediye etti.

1959 öncesi TFF tarafından düzenlenen Türkiye Futbol Birinciliği'nde Gençlerbirliği 1941 ve 1946'da iki defa, Ankaragücü 1949'da, Ankara Demirspor 1947'de ve Eskişehir Demirspor 1940'da birer defa şampiyonluk kazanmıştı.

iğiğiğ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itirafDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf
Denizlispor'a Recep Niyaz müjdesiDenizlispor'a Recep Niyaz müjdesi
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mutant virüs Türkiye genelinde yüzde 80'e ulaştı

Mutant virüs Türkiye genelinde yüzde 80'e ulaştı

Kocasıyla cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri itiraf etti

Kocasıyla cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri itiraf etti

Yılmaz Vural, Erzurumspor ile anlaştı iddiası

Yılmaz Vural, Erzurumspor ile anlaştı iddiası

Barış Başdaş'ın acı günü

Barış Başdaş'ın acı günü

Elisabeth Haugen: Eşim yanlış anlaşıldı

Elisabeth Haugen: Eşim yanlış anlaşıldı

'Avrupa'ya transfer olacak oyuncularımız var'

'Avrupa'ya transfer olacak oyuncularımız var'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Fenerbahçe için büyük iddia

Fenerbahçe için büyük iddia

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

PFDK'dan Fatih Terim'e men cezası

PFDK'dan Fatih Terim'e men cezası

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Diğer Haberler

Fenerbahçe'den 1959 öncesi şampiyonlukları için Ankara çıkarması

Fenerbahçe'den şampiyonluk çıkarması

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'nin sonu güzel olsun

'Fenerbahçe'nin sonu güzel olsun'

Denizlispor'a Recep Niyaz müjdesi

Denizlispor'a Recep Niyaz müjdesi

Fenerbahçe'de Caner Erkin'e yeni görev

Caner Erkin'e yeni görev

F.Bahçeliler İsmail Kartal için sosyal medyayı salladı!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal sesleri!

Tanzaya'da Mbwana Samatta, Libya karşısında boş kaleye gol atamadı

F.Bahçeli yıldız milli takımda da saç baş yoldurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.