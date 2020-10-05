SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den 3 bomba birden! Pelkas,Perotti ve Kemal Ademi...

Fenerbahçe'den 3 bomba birden! Pelkas,Perotti ve Kemal Ademi...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.10.2020 17:19 | Son Güncelleme

Transfer döneminin en hareketli takımı olan Fenerbahçe’nin durmaya niyeti yok. Sarı lacivertliler kadrosuna şu an kadar 15 yeni oyuncuyu dahil ederken son gün birden fazla isim kadroya katılabilir. İşte; Pelkas,Perotti ve Kemal Ademi transferlerinde son durum...

Fenerbahçe'den 3 bomba birden! Pelkas,Perotti ve Kemal Ademi...

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, transfer döneminin kapanmasına saatler kala 3 bomba birden patlatmaya hazırlanıyor.

PEROTTI TAMAM!

Fenerbahçe, sol kanat için düşündüğü Diego Perotti'de mutlu sona ulaştı. Arjantinli yıldızı daha 2019-20 sezonu sona ermeden gündeme alan ve uzun soluklu pazarlıklar yürüten sarı-lacivertliler, 2+1 yıllık sözleşmede anlaşmaya varılmasının ardından İtalyan ekibi, Roma'yı da ikna etmeyi başardı.Perotti, Fenerbahçe'de sezon başına 2 milyon Euro (Yaklaşık 18.2 milyon TL) alacak. Asıl mevkii sol kanat olan Diego Perotti, hücum hattında forvet hariç, sağ kanat ve 10 numarada da oynayabiliyor.

PELKAS TAMAM!

Yunan kulübü ile temasa geçen Fenerbahçe yetkilileri oyuncu için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşmaya vardı. 4 yıllık prensip anlaşmasına varılan Pelkas gece saatleride İstanbul’a geldi. 26 yaşındaki futbolcu bonuslarla birlikte yıllık 1.2 milyon Euro alacak.

KEMAL ADEMİ TAMAM!

Sarı-Lacivertliler, Diego Perotti’nin ardından bir transferi daha bitirdi. Kanarya, dün akşam saatlerinde İsviçre’nin Basel takımında forma giyen Alman asıllı İsviçreli oyuncu Kemal Ademi’yi İstanbul’a getirdiğini ve prensipte anlaştığını duyurdu. Basel’le 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için kulübüne ne kadar bonservis bedeli ödeneceği henüz bilinmezken, 24 yaşındaki forvetle 3 yıllık anlaşmanın bugün resmen yapılacağı belirtildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira' Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira'
Fenerbahçe, yeni transferini açıkladı!Fenerbahçe, yeni transferini açıkladı!
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon kazanmışlar!
Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon kazanmışlar!
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Kevin Mirallas Süper Lig'e geldi!
Kevin Mirallas Süper Lig'e geldi!
Yönetimden Falcao'ya inanılmaz tepki!
Yönetimden Falcao'ya inanılmaz tepki!
Beşiktaş'tan bomba hamle! F.Bahçe'den...
Beşiktaş'tan bomba hamle! F.Bahçe'den...
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne yaptın emre böyle
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'den 3 bomba birden! Pelkas,Perotti ve Kemal Ademi...
Fenerbahçe'den 3 bomba birden! İmzalar atılıyor...
Trabzonspor'dan Giuliano bombası! Görüşmeler başladı
Giuliano geri dönüyor! Yer yerinden oynayacak...
Fenerbahçe Pelkas'ı İstanbul'a getiriyor
F.Bahçe'ye komşudan '10 numara' transfer!
SON DAKİKA! Fenerbahçe, Kemal Ademi ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı
Fenerbahçe, yeni transferini açıkladı!
Volkan Demirel, Galatasaray'dan teklif mi aldı? Kendisi açıkladı!
Volkan Demirel, Galatasaray'dan teklif mi aldı? Kendisi açıkladı!
Zorya Luhansk, Allahyar Sayyadmanesh'i bekliyor
Zorya Luhansk, Allahyar'ı bekliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.