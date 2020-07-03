Fenerbahçe'den 5 transfer ve KAP açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki akşam Habertürk ekranlarında taraftarlara transfer müjdesi vermiş ve 5 isimle anlaşma noktasına geldiklerini açıklamıştı… Başkan Koç’un söylediği o oyuncuların ise isimleri belli oldu…

Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş’tan Gökhan Gönül, Caner Erkin, Sivasspor’dan Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor’dan Filip Novak ve Antalyaspor forması giyen ancak bonservisi Genoa’da olan Sinan Gümüş’le her konuda anlaşmaya vardı.

ÖNCE GÖKHAN VE CANER ERKİN

Sarı-Lacivertliler, bu süreçte ilk olarak Gökhan ve Caner Erkin’le söz kesti… Beşiktaş’ın yaptığı teklifin üzerinde bir ücret teklif eden Kanarya, eski oyuncularıyla prensip anlaşmasına vardı. Ardından Galatasaray’ın gündeminde olan Mert Hakan Yandaş’a teklif yapan Fenerbahçe, Sarı-Kırmızılılar’dan daha yüksek bir rakamı oyuncuya önerdi ve bu transfere de noktayı koydu. Sonrasında Trabzonspor’un Çekyalı ismi Filip Novak’ın menajeriyle bir araya gelindi.

TRANSFERLERİ EMRE BİTİRDİ

Trabzonspor’un Novak’a önerdiği yıllık ücretin %50 fazlasını tecrübeli sol beke sunan F.Bahçe, bu transferde mutlu sona ulaştı. Takımdaki yerli kalitesini artırmak isteyen yönetim, Antalyaspor’da iyi bir performans ortaya koyan eski Galatasaraylı Sinan Gümüş’e tekli yaptı. Oyuncuyla her konuda anlaşıldı. Genoa’ya da kiralama teklifi yapıldı. Tüm oyuncular lig biter bitmez KAP’a bildirilecek ve imza töreni düzenlenecek. Bu transferi sportif direktör olacak olan Emre Belözoğlu bitirdi.

(AKŞAM)