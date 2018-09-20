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Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.09.2018 07:36 | Son Güncelleme

Ali Koç başkanlığındaki sarı lacivertli yönetim dev bir anlaşmaya imza atmak üzere olduğu öğrenildi. Acun Ilıcalı, kulüp televizyonu için yayınlar hazırlayacak.

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Fenerbahçe, Türk medya sektörünün önde gelen isimlerinden Acun Ilıcalı ile FB TV'nin gelişimi için her konuda işbirliğine gidecek. Ilıcalı, kulüp televizyonuna izlenme oranı yüksek programlar monte edecek ve kulübün televizyondan para kazanmasını sağlayacak.

Haziran ayında göreve gelen Başkan Ali Koç yönetiminde birçok alanda atılım yapan ve yeniliğe giden Fenerbahçe, kulübün televizyon kanalında da büyük bir değişime imza atacak. FB TV'yi aktif, güncel programlar üreten ve çok izlenen bir kanal haline getirmek isteyen sarı lacivertli yönetim bu bağlamda dev bir işbirliğine imza atmak üzere...

Yönetim, tanınmış televizyoncu Acun Ilıcalı ile anlaşmak üzere... Taraflar anlaşırsa, yönetim, Türk medya sektörünün önde gelen isimlerinden olan Acun Ilıcalı ile FB TV'nin gelişimi için her konuda işbirliğine gidecek.

Komsuoğlu'na önemli görev

Anlaşmaya göre Ilıcalı, kulüp televizyonuna danışmanlık yapacak. Şimdiye kadar birçok başarılı programa imza atan Ilıcalı, Fenerbahçe yönetimine hangi tür programların daha çok izleneceği, nasıl daha fazla reklam alınacağı yönünde tavsiyeler verecek. Fenerbahçe yönetiminde, FB TV'den sorumlu yönetici olarak görev yapan Sertaç Komsuoğlu da ünlü televizyoncu ile işbirliğinde önemli bir rol üstlecek.

Övgü Doğan da yönetim danışmanı olarak kanalda görev üstlenecek. Eski genel müdür İhsan Topaloğlu'nun halefi henüz belirlenmese de, Acun Ilıca'ya yakınlığı ile bilinen bir ismin FB TV'nin başına getirilmesi bekleniyor. (HÜRRİYET)

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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig ali koç Acun Ilıcalı Sertaç Komsuoğlu

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