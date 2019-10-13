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Fenerbahçe’den Acun Ilıcalı’ya geçmiş olsun mesajı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.10.2019 14:30 | Son Güncelleme

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın geçirdiği trafik kazasının ardından Fenerbahçe resmi twitter hesabından geçmiş olsun mesajı yayınlandı.

Fenerbahçe’den Acun Ilıcalı’ya geçmiş olsun mesajı!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Anadolu yakasında kaza geçirdi. Ilıcalı'nın yara almadan kurtulduğu kazada lüks aracı kullanılamaz hale geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü, yaşanan kazanın ardından resmi twitter hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı.

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İŞTE FENERBAHÇE PAYLAŞIMI:

“Sarı Laciverte gönül vermiş, camiamızın kıymetli isimlerinden Acun Ilıcalı’ya geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.”

Edinilen bilgilere göre olay, perşembe günü akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda Avrupa'dan Anadolu yakasına geçtikten bir süre sonra Acun Ilıcalı'nın kullandığı aracın lastiğinin patlaması sonucu araç bariyerlere çarptı.

Ilıcalı, kazayı yara almadan atlatırken, kazada lüks araç kullanılamaz hale geldi. Kazanın ardından Ilıcalı'ya “geçmiş olsun” mesajları yağdı.

Ilıcalı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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