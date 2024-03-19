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Fenerbahçe'den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına cevap! "Üzüntü ile takip ettik"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.03.2024 16:22
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşananlara dair bir açıklamada bulunurken, Sarı-Lacivertliler'den Tunç'un açıklamalarına cevap niteliğinde bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Spor Kulübü, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşananlara dair yaptığı açıklama hakkında bir paylaşımda bulundu.

Sarı-Lacivertliler açıklamasında Tunç'un açıklamalarını üzüntü ile takip ettiklerini dile getirirken, "Fenerbahçe'yi hedef almayı fırsat kollayanların konuyu çarpıtmalarına izin verecek açıklamalar bizi derinden yaralamıştır" dedi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

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"Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'un bugün basına yansıyan aşağıdaki açıklamalarını üzüntü ile takip ettik.

Sayın Bakanımız tarafından dile getirilen; 'Görüntüler izlenir. Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur.' sözleri

Maç boyunca, 90 dakikanın ilk saniyesinden son anına kadar sahaya atılan su şişeleri, kesici aletler, çakmakların, metal paraların olduğu ortamda oyunu oynamaya çalışan,

Sahaya atılan meşaleyi eliyle kaldırıp saha dışına atma bilincinde olan, tüm bu baskı, tahriklere rağmen oyuna, sahadaki mücadeleye zarar vermemek adına en ufak reaksiyon dahi göstermeyen Futbol Takımımıza, Teknik Ekibimize ve camiamıza yapılan bir haksızlık olarak kabul ediyoruz.

Sayın Bakanımızın bu konuda yaşanan tüm bu olayların mağduru ve tek masum tarafı olan Fenerbahçe'yi hedef almayı fırsat kollayanların konuyu çarpıtmalarına izin verecek açıklamaları bizi derinden yaralamıştır.

Söz konusu Fenerbahçe ise bu tavır ve yaklaşımlara alışık olmak zorunda bırakılmamız, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yıllardır anlatmaya çalıştığımız durumdur."

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