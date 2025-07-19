Fenerbahçe'den adı sık sık Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu bombası! Yılın transfer çalımı geliyor...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Yaz transfer döneminin başından beri adı sık sık Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için sıcak bir gelişme yaşandı. Gece yarısı ortaya çıkan Başkan Ali Koç ile Hakan Çalhanoğlu’nun transfer görüşmesi gündeme bomba gibi oturdu.

BONSERVİS ÇÖZÜLÜRSE HAKAN GELİYOR!

Başkan Ali Koç, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile görüşme gerçekleştirdi ve oyuncunun net maaşı ile kulübünün bonservis beklentisini sordu. Hakan Çalhanoğlu’nun, bonservis sorunu çözülürse Türkiye'ye dönmek istediği iddia edildi. Yıldız futbolcunun olası transferi gerçekleşirse Fenerbahçe'de takım kaptanı olacağı bildirildi.

SERHAT AKIN PAYLAŞTI ORTALIK YANGIN YERİ OLDU…

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın da Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Gece yarısı paylaşım yapan Serhat Akın, "Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullanırken, sosyal medya resmen yıkıldı.

YENİ BAŞKAN ADAYI DA YAKTI ATEŞİ

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, Hakan Çalhanoğlu fotoğrafı paylaştı. Paylaşım kısa sürede trend topicler arasına girdi.

''ANLAŞMAYA VARMANIN İMKANSIZ OLDUĞUNU GÖRDÜK''

Inter Futbol Direktörü Piero Ausilio Hakan Çalhanoğlu için açıklamalarda bulundu. Piero Ausilio, "Hakan Çalhanoğlu konusunda Galatasaray ile görüştük, ancak hemen anlaşmaya varmanın imkansız olduğunu gördük... Uğraştılar ama hepsi bu kadar." dedi.

GALATASARAY'I TEKİPTEN ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde oğluyla çekildiği fotoğrafları, Mustafa Yıldızdoğan'ın "Geliyoruz" adlı şarkısıyla paylaşarak Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Hüseyin Çalhanoğlu, Instagram’da Galatasaray’ı takipten çıktı. Bu hareket sonrası Hakan Çalhanoğlu’nun babası Hüseyin Çalhanoğlu'na sosyal medyadan Galatasaray taraftarı ateş püskürdü.

FENERBAHÇE TARAFTARI YORUM YAĞMURUNA TUTTU!

Fenerbahçeli taraftarlar, Hakan Çalhanoğlu'nun son paylaşımının altına "Come to Fenerbahçe" yorumları yazmaya başladı.