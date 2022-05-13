Fenerbahçe'den Alex Telles'e kanca! ''Fenerbahçe forması giymek istiyorum''

Teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , gelecek sezona etkili bir başlangıç yapmak için transferde yanlış adım atmamak istiyor. Transfer listesine birçok önemli ismi alan sarı-lacivertli ekip somut adımlar atmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Sezon boyunca sol bekte sorun yaşayan Fenerbahçe yeni sezonda bu bölgeyi kalitesi tartışılmayacak bir isme emanet etmek istiyor.

SOL BEKE TANIDIK İSİM

Filip Novak'tan hem sakatlığı hem de performansı nedeniyle istediği verimi alamayan sarı lacivertliler sol bekte Atilla Szalai ile Ferdi Kadıoğlu'nu kullanmak zorunda kalmıştı. Sarı lacivertliler transferde sol bek için tanıdık bir ismi gündemine aldı. Daha önce Galatasaray 'da forma giyen Manchester United'lı 29 yaşındaki Brezilyalı sol beki Alex Telles adaylar arasına katıldı. Yıldız futbolcunun hem ligi tanıması hem de gösterdiği performans listenin ilk sıralarında olmasına neden oldu.

"BUNUN ADI İHANET"

Alex Telles, Manchester United yönetimine İstanbul'u çok özlediğini ve Fenerbahçe'de forma giymek istediğini bildirdiği iddia edildi. Galatasaray taraftarı çıkan bu haber sonrası Alex Telles'e ''Bunun adı ihanet'' göndermesinde bulundu.

