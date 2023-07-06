Fenerbahçe'den Arda Güler için KAP açıklaması geldi! Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu açıklandı! İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler, sağlık kontrolünden geçmek için İspanya'ya gitti. Genç oyuncunun İspanyol deviyle 6 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

FENERBAHÇE'DEN KAP AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe: "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid CF kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

BONSERVİS BEDELİ AÇIKLANDI

Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transfer detaylarını resmen açıkladı:

• 20 milyon euro bonservis

• 10 milyon euro bonus

• Sonraki satıştan %20 pay

ARDA GÜLER FENERBAHÇE'YE VEDA ETTİ

Arda Güler: "Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem, her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe."

FENERBAHÇE: YOLUN AÇIK, ŞANSIN BOL OLSUN ARDA GÜLER

REAL MADRID'DEN PEŞ PEŞE TWEETLER...

6 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDIĞI AÇIKLANDI

Real Madrid, Arda Güler ile 6 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

SAAT 15'TE İSPANYA'YA UÇTU

Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imza atmak için bugün Türkiye saatiyle 15.00’te İspanyol ekibinin kendisine tahsis ettiği özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Madrid’e hareket ettiği öğrenildi.

Milli futbolcu, Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez'in de katılımıyla yarın TSİ 13.00'te Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri adlı tesislerinde basına tanıtılacak.

İŞTE GİDİŞ GÖRÜNTÜLERİ

TONI KROSS VE MODRIC'TEN EĞİTİM ALACAK

Arda Güler'in Real Madrid'i tercih etmesinde birçok sebep yer aldı. Takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti ve kulübün başkanı Florentino Perez ile bizzat görüşen Arda Güler bu şekilde ikna oldu.

Luka Modric ve Toni Kross tarafından özel olarak eğitim göreceği öğrenilen Arda'nın ilk 11'de oynama sözü aldığı da ifade edildi.

GELİŞİMİ İÇİN KİRALANACAK

Arda Güler, Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen'e kiralanabilir. Önümüzdeki sezon Real Madrid'den ayrılması kesinleşen Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'yu getirmek isteyen yönetim bu sebeple Arda'yı Xabi'nin yanına gönderip gelişimini takip etmek istiyor.

ARDA SICAK BAKIYOR

Real Madrid'in alacağı her karara sıcak bakan Arda Güler'in Leverkusen'e gitme fikrini onayladığı ifade edildi.



