Fenerbahçe'den Arda Güler kararı! Gaziantep FK maçında sahada olacak mı?

Jorge Jesus'un forma şansı vermediği Arda Güler yuvadan uçabilir iddiaları sonrası Jorge Jesus'tan hamle geldi. Sözleşmesinde bulunan 1500 dakika zorunluluğunu henüz yerine getiremeyen sarı-lacivertliler kara kara düşünmeye başlamıştı.

JORGE JESUS KARARINDAN VAZGEÇTİ

Arda Güler'i takıma monte etme kararı alan Jorge Jesus, bu akşam oynanacak Gaziantep FK maçında genç oyuncuya süre verecek. Takımın performansından memnun kalmayan Jesus, Arda'ya şans vererek diğer oyunculara da aynı zamanda mesaj vermiş olacak.

KAZANMAK İSTİYORLAR

Gaziantep FK maçını kazanıp lider Galatasaray ile farkın açılmasını istemeyen sarı-lacivertliler, bu deplasmana mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.



