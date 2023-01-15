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Fenerbahçe'den Arda Güler kararı! Gaziantep FK maçında sahada olacak mı?

15.01.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Arda Güler sıkıntısı yaşanıyordu. Sözleşmesinde bulunan madde gereği bir sezonda en az 1500 dakika A takımda oynama zorunluluğu bulunan genç oyuncunun şu an için istenen süreyi alamaması taraftarları tedirgin etmişti. Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, bu akşam oynanacak Gaziantep FK maçında Arda'ya süre verecek.

Fenerbahçe'den Arda Güler kararı! Gaziantep FK maçında sahada olacak mı?
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Jorge Jesus'un forma şansı vermediği Arda Güler yuvadan uçabilir iddiaları sonrası Jorge Jesus'tan hamle geldi. Sözleşmesinde bulunan 1500 dakika zorunluluğunu henüz yerine getiremeyen sarı-lacivertliler kara kara düşünmeye başlamıştı.

JORGE JESUS KARARINDAN VAZGEÇTİ

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Arda Güler'i takıma monte etme kararı alan Jorge Jesus, bu akşam oynanacak Gaziantep FK maçında genç oyuncuya süre verecek. Takımın performansından memnun kalmayan Jesus, Arda'ya şans vererek diğer oyunculara da aynı zamanda mesaj vermiş olacak.

KAZANMAK İSTİYORLAR

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Gaziantep FK maçını kazanıp lider Galatasaray ile farkın açılmasını istemeyen sarı-lacivertliler, bu deplasmana mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.


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