Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitti! Sarı-lacivertliler ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe, genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Henüz 11 yaşında kalbindeki Sarı-Lacivert sevgiyle Kulübümüze ilk adımını atan; 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarılarıyla Akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya'ya sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

Genç futbolcunun kısa süre içinde Belçika ekibi Westerlo'ya imza atması bekleniyor.

