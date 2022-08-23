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Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitti! Sarı-lacivertliler ayrılığı resmen açıkladı

23.08.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya'nın transferi konusunda Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitti! Sarı-lacivertliler ayrılığı resmen açıkladı
Muhammed Gümüşkaya

Muhammed Gümüşkaya

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Henüz 11 yaşında kalbindeki Sarı-Lacivert sevgiyle Kulübümüze ilk adımını atan; 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarılarıyla Akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya'ya sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

Genç futbolcunun kısa süre içinde Belçika ekibi Westerlo'ya imza atması bekleniyor.

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Muhammed Gümüşkaya fenerbahçe
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