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Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Diego Costa geliyor...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.10.2020 16:42 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız transfer döneminin en hızlı takımı olarak dikkat çeken Fenerbahçe ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Mutlak şampiyonluk parolasıyla giriş yaptığı sezonun ilk 4 haftasında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde yapacağı birkaç hamleyle şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Yönetimin ocak ayında Diego Costa'yı takıma kazandıracağı öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Diego Costa geliyor...

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertliler, tam 18 transfer yapmıştı.Yaptığı transferler kadar takımdan gönderdiği isimlerle de gündem olan Kanarya, kiralık futbolcular dahil 25 isimle yollarını ayırmıştı.Takımı baştan aşağı yenileyerek geniş rotasyonlu bir kadro kuran Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden start verdi.Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle takımı daha da güçlendirerek kupaya uzanmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE COSTA'DAN VAZGEÇMEDİ

İspanya'da yayın yapan fichajes.net adlı internet sitesinde yer alan habere göre Costa'nın ocak ayında Türkiye'ye geleceği belirtildi.Haberde ayrıca Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin İspanyol golcünün form durumundan memnun olmadığı vurgulandı.Koronavirüs pandemisi nedeniyle maddi zarara uğrayan La Liga ekibinin, yüksek maliyeti nedeniyle Diego Costa'yı elinden çıkarmak istediği ve yıldız futbolcunun yeni adresinin Fenerbahçe olabileceği kaydedildi.

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