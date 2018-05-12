Fenerbahçe'den Aykut Kocaman kararı

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisar’a 3-2 mağlup olarak kupayı kaybetmesi, taşların yerinden oynamasına neden oldu. Bu yenilgi sonrası başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un teknik direktörlük konusunda flaş bir karar aldıkları öğrenildi.
Akşam Gazetesi'nden Orçun Özateş'in haberine göre; Fenerbahçe’de 1 yıl daha sözleşmesi olan Teknik Direktör Aykut Kocaman, 3 Haziran’da yapılacak kongreden hemen önce başkan adaylarının elini rahatlatmak için nezaketen istifa etme kararı aldı. Başkan adaylarının kararı ise yeni sezona Kocaman ile başlanmaktan yanaydı.
ADAYLAR MASAYA YATIRILDI
Ancak Ziraat Türkiye Kupası’nın kaybedilmesi fikirlerin tamamen değişmesine neden oldu. Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un kupanın kaybedilmesinden sonra Aykut Kocaman’ın sezon sonunda ‘Nezaketen’ edeceği istifayı kabul edecekleri belirtildi. İki adayında teknik direktörlük konusunda çalışmalara hız verdiği öğrenildi. Takımda köklü değişecekler yapmayı planlayan Başkan Aziz Yıldırım ve ekibinin, teknik direktör adaylarını masaya yatırdığı belirtildi. Yıldırım’ın bu sorunu kısa bir süre içinde çözmeyi hedeflediği de vurgulandı.
ZiRVE HESAPLARI DEĞİŞTiRiR
Ali Koç’un İngiliz bir teknik adamı takımın başına getirmeyi planladığı öğrenildi. Koç’un sportif direktörlük konusunda İspanyol bir isimle görüştüğü de belirtildi. Ancak ligde elde edilecek bir şampiyonluk tüm planların bir kez daha değişmesine neden olabilir. Kocaman, son 2 haftada ipi göğüsleyebilirse takımda kalma ihtimali yeniden ortaya çıkabilir. 66 puana sahip olan Fenerbahçe, Galatasaray’ın sadece 3 puan gerisinde bulunuyor. (VATAN)
Bayern Münih, Robben ve Rafinha ile yeni sözleşme imzaladı!
Mustafa Cengiz: Avrupa kupalarına katılma cezası almayacağız
Kameni, Aykut Kocaman'ı bombaladı!
Mustafa Cengiz'den Wesley Sneijder açıklaması
Beşiktaş, Nuri Şahin'i transfer ediyor!
Beşiktaş'ın ilk transferi Musa Barrow
Cengiz Ünder'İ isteyen Atletico, Monaco ve Dortmund'a ret!
Efsaneden yıldız futbolcuya seks tavsiyesi!
Melo, Fenerbahçelileri çıldırttı!
Burak Yılmaz: Hiçbir takımla anlaşmadım
Sosyal medyada büyük ilgi görüyor
Burak Yılmaz'ın Medipol Başakşehir ile anlaştığı iddia edildi
Tayfun Korkut ve öğrencileri kulüp personeline 200 bin euro bağış yaptı
Cengiz Ünder, menajeri Ömer Uzun ile yollarını ayırdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum