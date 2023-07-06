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Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus, Icardi'ye kancayı taktı! ''Alırsak şampiyonuz''

06.07.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in başına geçen Jorge Jesus transfer çalışmalarına hemen başladı. Bu yıl bonservis ve maaş konusunda çok bonkör olan Suudi Arabistan takımları para saçmaya devam ediyor. Bunu fırsat bilen Jorge Jesus, Al Hilal yönetiminden Galatasaray'ın eski yıldızını istedi.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Jorge Jesus'un ilk hamlesi Galatasaray'da şampiyonluğun en büyük mimarı olan Icardi'yi istemek oldu. Para konusunda çok özgür olan Al Hilal'e Icardi'nin alınması için rapor sunan Jorge Jesus beklemeye geçti.

ARABİSTAN'A GİTMEK İSTEMİYOR

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30 yaşındaki Icardi, bu yaşında Suudi Arabistan'a gitmek istemiyor. En az 2 yıl daha üst düzey futbol oynamak isteyen Icardi, 2 yıl sonra gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor. Fakat, Al Hilal'in Icardi'nin aklını çelecek cinsten bir teklif yapacağı öğrenildi.

"ALIRSAK ŞAMPİYONUZ"

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Bu sezonu Al Ittihad ve Al Nassr'ın arkasında üçüncü sırada tamamlayan Al Hilal, önümüzdeki sezon şampiyon olabilmek için tüm parasını harcayacak. Jorge Jesus'un şampiyon olmak için Icardi'nin kesin alınmasını istediği ve yönetime ''alırsak şampiyonuz'' dediği iddia edildi.

GALATASARAY AVANTAJI KAPMIŞTI

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Icardi için sponsor desteği arayan Galatasaray yönetiminin aradığı kaynağı bulduğu öğrenildi. Sponsor desteği ile yıllık ücret Türk futbol tarihinde görülmemiş bir şekilde bonuslarla 12 milyon Euro'ya çıktı ve Icardi'nin istediği rakam verildi ve oyuncunun karar vermesi için beklemeye geçildi.


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