SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Fenerbahçe'den ayrılan Miha Zajc koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe'den ayrılan Miha Zajc koronavirüse yakalandı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 02.10.2020 15:14 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Genoa'ya kiralanan Miha Zajc'ın koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı.

Fenerbahçe'den ayrılan Miha Zajc koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe'den İtalya Seri A ekibi Genoa'ya transfer olan Sloven oyuncu Miha Zajc'ın korona virüs testinin sonucu pozitif çıktı.

Genoa'nın yetkilileri tarafından yapılan açıklamada 1 Ekim tarihinde yapılan korona virüs testlerinde Petar Brlek ve Miha Zajc'ın sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilirken İtalyan ekibinde pozitif vaka sayısı 19'a yükselmiş oldu. Ayrıca yapılan açıklamada oyuncuların tedavi ve karantina sürecine başlandığı da bildirildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal görüntü! Çocuğun eline tabanca verip... Skandal görüntü! Çocuğun eline tabanca verip...
Rangers'tan dikkat çeken performansRangers'tan dikkat çeken performans
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu
Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu
Trabzonspor transferi bitirdi
Trabzonspor transferi bitirdi
Beşiktaş transfer bombayı patlattı
Beşiktaş transfer bombayı patlattı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor
Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'den ayrılan Miha Zajc koronavirüse yakalandı
Miha Zajc koronavirüse yakalandı
Rangers'tan dikkat çeken performans
Rangers'tan dikkat çeken performans
Palmeiras Giuliano'yu transfer etmek istiyor
Yıldız futbolcu Giuliano'ya flaş talip
Mario Mandzukic, Lokomotiv Moskova yolcusu
Mandzukic'in yeni adresi belli oldu
UEFA Süper Kupa'da 1,1 milyar Euro'luk maç
1,1 milyar Euro'luk maç
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.