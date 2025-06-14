Fenerbahçe'den ayrılan Osayi Samuel, Beşiktaş'a imza atmak üzere!

Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Osayi Samuel'i kadrosuna katıyor. İngiltere'den istediği teklifi alamayan yıldız oyuncu rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN SÖZLEŞME TEKLİFİ

Fenerbahçe'den kazandığı 2 milyon Euro'luk sözleşmenin aynısını öneren Beşiktaş yönetimi, Osayi Samuel ile prensip anlaşmasına vardı.

İNGİLTERE'Yİ SON ANA KADAR BEKLEYECEK

Beşiktaş'ın teklifini kabul eden Osayi, İngiltere'den gelecek tekliflere de açık kapı bıraktı. Henüz resmi imzayı atmayan Osayi, yaklaşık 2 hafta daha İngiltere'yi bekleyecek. Bu süre zarfında yine istediği teklifi alamazsa Beşiktaş'a imzayı atacak.