SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Fenerbahçe'den ayrılan Osayi Samuel, Beşiktaş'a imza atmak üzere!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Osayi Samuel hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Kariyerine İngiltere'de devam etmek istediği için sarı-lacivertlilerle sözleşme yenilemeyen yıldız oyuncu, İngiltere'den istediği teklifi alamayınca boşta kaldı. Bunu fırsat bilen Beşiktaş, Osayi'ye reddedemeyeceği bir teklif yaptı ve prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe'den ayrılan Osayi Samuel, Beşiktaş'a imza atmak üzere!
Emre Şen
Bright Osayi-Samuel

Bright Osayi-Samuel

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Osayi Samuel'i kadrosuna katıyor. İngiltere'den istediği teklifi alamayan yıldız oyuncu rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN SÖZLEŞME TEKLİFİ

259644bd13fd40b2addf608f8a478f0d

Fenerbahçe'den kazandığı 2 milyon Euro'luk sözleşmenin aynısını öneren Beşiktaş yönetimi, Osayi Samuel ile prensip anlaşmasına vardı.

İNGİLTERE'Yİ SON ANA KADAR BEKLEYECEK

besiktastan-resmi-osayi-samuel-aciklamasi-kryr

Beşiktaş'ın teklifini kabul eden Osayi, İngiltere'den gelecek tekliflere de açık kapı bıraktı. Henüz resmi imzayı atmayan Osayi, yaklaşık 2 hafta daha İngiltere'yi bekleyecek. Bu süre zarfında yine istediği teklifi alamazsa Beşiktaş'a imzayı atacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski futbolcu David Beckham şövalye olduEski futbolcu David Beckham şövalye oldu
Süper Lig devinden taraftarları heyecanlandıracak hamle! Raheem Sterling ile görüşmeler başladıSüper Lig devinden taraftarları heyecanlandıracak hamle! Raheem Sterling ile görüşmeler başladı
Anahtar Kelimeler:
Bright Osayi-Samuel beşiktaş fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da füze savaşı! İsrail ve İran birbirlerini vuruyor

Orta Doğu'da füze savaşı! İsrail ve İran birbirlerini vuruyor

Dubai'de korkutan görüntü! Alev alev yandı

Dubai'de korkutan görüntü! Alev alev yandı

Fenerbahçe'den ayrılan Osayi Samuel, Beşiktaş'a imza atmak üzere!

Fenerbahçe'den ayrılan Osayi Samuel, Beşiktaş'a imza atmak üzere!

İran'ın İsrail'e yolladığı füze, eski Fenerbahçeli Dimitris Itoudis'in evine isabet etti!

İran'ın İsrail'e yolladığı füze, eski Fenerbahçeli Dimitris Itoudis'in evine isabet etti!

Süper Lig devinden taraftarları heyecanlandıracak hamle! Raheem Sterling ile görüşmeler başladı

Süper Lig devinden taraftarları heyecanlandıracak hamle! Raheem Sterling ile görüşmeler başladı

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Barış Alper Yılmaz gideceği takımı bile belirledi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Barış Alper Yılmaz gideceği takımı bile belirledi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.