Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Dursun ezeli rakibe önerildi!

Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği için sözleşmesi uzatılmayan Serdar Dursun'un yeni adresinin neresi olacağı henüz netlik kazanmış değil.
Serdar Dursun, menajeri aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi. Forvet transferi yapacak olan siyah-beyazlılar Serdar Dursun ismine sıcak bakmayınca menajerine ret cevabı verildi.
32 yaşındaki tecrübeli golcü kariyerine İstanbul'da devam etmek istiyor. Bu sebeple menajerine İstanbul takımıyla anlaşması için direktif veren Serdar Dursun'un önümüzdeki günlerde Eyüpspor'la da görüşeceği öğrenildi.