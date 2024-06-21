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Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Dursun ezeli rakibe önerildi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.06.2024 17:50
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Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Serdar Dursun'un menajeri oyuncusunu Beşiktaş'a önerdi. Siyah-beyazlılarla görüşme gerçekleştiren Serdar Dursun cephesinin niyeti İstanbul'da kalmak...

Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Dursun ezeli rakibe önerildi!
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
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Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği için sözleşmesi uzatılmayan Serdar Dursun'un yeni adresinin neresi olacağı henüz netlik kazanmış değil.

MENAJERİ ÖNERDİ

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Serdar Dursun, menajeri aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi. Forvet transferi yapacak olan siyah-beyazlılar Serdar Dursun ismine sıcak bakmayınca menajerine ret cevabı verildi.

İSTANBUL'DA KALMAK İSTİYOR

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32 yaşındaki tecrübeli golcü kariyerine İstanbul'da devam etmek istiyor. Bu sebeple menajerine İstanbul takımıyla anlaşması için direktif veren Serdar Dursun'un önümüzdeki günlerde Eyüpspor'la da görüşeceği öğrenildi.

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Serdar Dursun beşiktaş fenerbahçe
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