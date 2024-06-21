Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Dursun ezeli rakibe önerildi!

Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği için sözleşmesi uzatılmayan Serdar Dursun'un yeni adresinin neresi olacağı henüz netlik kazanmış değil.

MENAJERİ ÖNERDİ

Serdar Dursun, menajeri aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi. Forvet transferi yapacak olan siyah-beyazlılar Serdar Dursun ismine sıcak bakmayınca menajerine ret cevabı verildi.

İSTANBUL'DA KALMAK İSTİYOR

32 yaşındaki tecrübeli golcü kariyerine İstanbul'da devam etmek istiyor. Bu sebeple menajerine İstanbul takımıyla anlaşması için direktif veren Serdar Dursun'un önümüzdeki günlerde Eyüpspor'la da görüşeceği öğrenildi.





