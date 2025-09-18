SPOR

Fenerbahçe'den ayrılan ve Benfica'ya imza atan Jose Mourinho'dan olay yaratacak sözler! "Fenerbahçe’ye gitmekle hata yaptım...''

Fenerbahçe'den ayrılan ve Benfica'ya imza atan dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, imza töreninde konuştu. Mourinho'nun Fenerbahçe açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'den ayrılan ve Benfica'ya imza atan Jose Mourinho'dan olay yaratacak sözler! "Fenerbahçe’ye gitmekle hata yaptım...''
Burak Kavuncu

Süper Lig devi Fenerbahçe’den Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’ya elenerek gönderilen Jose Mourinho, Portekiz devi Benfica’yla resmi sözleşmeye imza attı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan dünyaca ünlü teknik adam söyledikleriyle sosyal medyada gündeme oturdu. İşte Jose’nin basın toplantısı…

''HATA YAPTIM!''

Fenerbahçe den ayrılan ve Benfica ya imza atan Jose Mourinho dan olay yaratacak sözler! "Fenerbahçe’ye gitmekle hata yaptım... 1

Jose Mourinho, "Fenerbahçe’ye gitmekle hata yaptım ama son güne kadar her şeyimi verdim. Benfica’yı çalıştırmak ise kendi seviyeme geri dönmek demek." diye konuştu.

HAYATIMI BENFICA'YA ADAYACAĞIM!

Fenerbahçe den ayrılan ve Benfica ya imza atan Jose Mourinho dan olay yaratacak sözler! "Fenerbahçe’ye gitmekle hata yaptım... 2

Jose Mourinho, "Bundan sonra hayatımı Benfica'ya adayacağım. Önemli olan ben değilim, Benfica." dedi.

‘‘BÜYÜK BİR ETİK…’’

Fenerbahçe den ayrılan ve Benfica ya imza atan Jose Mourinho dan olay yaratacak sözler! "Fenerbahçe’ye gitmekle hata yaptım... 3

Jose Mourinho, ‘‘İmzaladığım arkasında büyük bir etik var. Yalnızca hoşuma giden şeyleri imzalarım, ama kulüp tarafından seçimlere, başkanlığa aday olacak üyelere duyulan çok büyük bir saygı var. Bu sözleşmenin bu etik anlayışla şekillendirilmiş olması beni etkiledi.’’ dedi.

‘‘FENERBAHÇE’YE KARŞI 30 DAKİKA…’’

Fenerbahçe den ayrılan ve Benfica ya imza atan Jose Mourinho dan olay yaratacak sözler! "Fenerbahçe’ye gitmekle hata yaptım... 4

Jose Mourinho, " Benfica'nın DNA'sı kazanmaktır. Belki her zaman kazanamayacağız ama iki gün önceki gibi de kaybedemeyiz; o Benfica değildir. Benim hayalimdeki Benfica, İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı 30 dakika 10 kişi oynamasına rağmen olumlu sonuç alan Benfica'dır. Benfica mücadeledir. Bana güvenin." ifadesinde bulundu.

‘‘BİTİRMEYE BEN KARAR VERECEĞİM!’’

Fenerbahçe den ayrılan ve Benfica ya imza atan Jose Mourinho dan olay yaratacak sözler! "Fenerbahçe’ye gitmekle hata yaptım... 5

Jose Mourinho, "Kariyerimin büyük bir olgunluk dönemindeyim. Eğer 4 ya da 5 yıl içinde biteceğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz; bitirmeye ben karar vereceğim. Dün gece gelmek, çalışmaya başlamak, analistlerle, yardımcılarla toplantı yapmak istiyordum…’’ diye konuştu.

‘‘25 YIL ÖNCESİNDEN BİLE DAHA HIRSLIYIM!’’

Fenerbahçe den ayrılan ve Benfica ya imza atan Jose Mourinho dan olay yaratacak sözler! "Fenerbahçe’ye gitmekle hata yaptım... 6

Jose Mourinho, "Kariyerimdeki hiçbir kulüp beni Benfica kadar motive etmedi. Şu anda 25 yıl öncesinden bile daha hırslıyım." sözlerini sarf etti.

''BENFICA ICIN YAŞAYACAĞIM...''

Fenerbahçe den ayrılan ve Benfica ya imza atan Jose Mourinho dan olay yaratacak sözler! "Fenerbahçe’ye gitmekle hata yaptım... 7

Jose Mourinho, "Dünyanın en büyük kulüplerinden birinin teknik direktörüyüm. Bu 25 yılda dünyanın en büyük kulüplerinde çalışma fırsatım oldu. Şunu söylemek istiyorum, çalıştırma fırsatı bulduğum hiçbir kulüp bana Benfica'nın teknik direktörü olmak kadar büyük bir motivasyon vermedi. Benfica için yaşayacağım." dedi.

