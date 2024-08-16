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  4. Fenerbahçe'den ayrıldı, 1. Lig'e transfer oldu! Çağrı Fedai, Gençlerbirliği'ne transfer oldu

Fenerbahçe'den ayrıldı, 1. Lig'e transfer oldu! Çağrı Fedai, Gençlerbirliği'ne transfer oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.08.2024 17:36
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Transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol 1. Lig takımı Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin genç golcüsü Çağrı Fedai’yi kiralık olarak kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den ayrıldı, 1. Lig'e transfer oldu! Çağrı Fedai, Gençlerbirliği'ne transfer oldu
Çağrı Fedai

Çağrı Fedai

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin altyapısında forma giyen 2006 doğumlu forvet oyuncusu Çağrı Fedai ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMUŞTU

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Göztepe altyapısında yetişen Çağrı, daha sonra Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. A Milli Futbol Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de süre bulan Çağrı, 16 maçta 2 gol kaydetti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Gençlerbirliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklanada "Çağrı Fedai’ye takımımıza hoş geldin diyor kırmızı-kara formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği son dakika fenerbahçe
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