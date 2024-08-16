Fenerbahçe'den ayrıldı, 1. Lig'e transfer oldu! Çağrı Fedai, Gençlerbirliği'ne transfer oldu

Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin altyapısında forma giyen 2006 doğumlu forvet oyuncusu Çağrı Fedai ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMUŞTU

Göztepe altyapısında yetişen Çağrı, daha sonra Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. A Milli Futbol Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de süre bulan Çağrı, 16 maçta 2 gol kaydetti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Gençlerbirliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklanada "Çağrı Fedai’ye takımımıza hoş geldin diyor kırmızı-kara formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.