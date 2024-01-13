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Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini söyleyen Umut Nayir'in yeni takımı belli oldu! 30 yaşındaki oyuncu Pendikspor'a kiralandı

13.01.2024 21:42 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de transfer temasları devam ederken, daha önce forma şansı bulamaması nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini dile getiren Umut Nayir'in yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini söyleyen Umut Nayir'in yeni takımı belli oldu! 30 yaşındaki oyuncu Pendikspor'a kiralandı
Umut Nayir

Umut Nayir

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Ara transferin en hareketli ekibi olan Fenerbahçe'de Bonucci ve Krunic transferleri resmen açıklanırken, istediği süreyi bulamaması nedeniyle takımdan ayrılmak istediği bilinen Umut Nayir için de sürpriz bir gelişme yaşandı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Umut Nayir’i sezon sonuna dek kiraladı.

ÜMRANİYESPOR'DAN GELMİŞTİ

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Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Ümraniyespor formasıyla 31 maçta 17 gol - 3 asistlik performans sergileyerek A Milli Takım'a yükselen Umut Nayir, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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