Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini söyleyen Umut Nayir'in yeni takımı belli oldu! 30 yaşındaki oyuncu Pendikspor'a kiralandı

Ara transferin en hareketli ekibi olan Fenerbahçe'de Bonucci ve Krunic transferleri resmen açıklanırken, istediği süreyi bulamaması nedeniyle takımdan ayrılmak istediği bilinen Umut Nayir için de sürpriz bir gelişme yaşandı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Umut Nayir’i sezon sonuna dek kiraladı.

ÜMRANİYESPOR'DAN GELMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Ümraniyespor formasıyla 31 maçta 17 gol - 3 asistlik performans sergileyerek A Milli Takım'a yükselen Umut Nayir, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.





