Fenerbahçe'den ayrılmayı kabul etti! Krunic'in yeni takımı belli oldu... İşte anlaşma detayları

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Milan'dan kiraladığı ve sezon sonunda bonservisini aldığı Rade Krunic, sarı-lacivertli takıma veda ediyor.

YENİ TAKIMI: KIZILYILDIZ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Performansıyla beklentilerin altına kalan Boşnak futbolcu, bonservisiyle birlikte Kızılyıldız'a transfer oluyor.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Krunic transferi için Kızılyıldız'dan bonservis bedeli almayacağı, sadece sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında anlaşma sağlandığı öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcunun adı Suudi Arabistan ekipleriyle de anılmıştı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 maçta 233 dakika süre alan Rade Krunic, skor katkısı üretemedi.