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Fenerbahçe'den ayrılmayı kabul etti! Krunic'in yeni takımı belli oldu... İşte anlaşma detayları

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.09.2024 14:14
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerden olan Rade Krunic'in yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den ayrılmayı kabul etti! Krunic'in yeni takımı belli oldu... İşte anlaşma detayları
Rade Krunic

Rade Krunic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Milan'dan kiraladığı ve sezon sonunda bonservisini aldığı Rade Krunic, sarı-lacivertli takıma veda ediyor.

YENİ TAKIMI: KIZILYILDIZ

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Performansıyla beklentilerin altına kalan Boşnak futbolcu, bonservisiyle birlikte Kızılyıldız'a transfer oluyor.

DETAYLAR BELLİ OLDU

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Fenerbahçe'nin Krunic transferi için Kızılyıldız'dan bonservis bedeli almayacağı, sadece sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında anlaşma sağlandığı öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcunun adı Suudi Arabistan ekipleriyle de anılmıştı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 maçta 233 dakika süre alan Rade Krunic, skor katkısı üretemedi.

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