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Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.08.2020 17:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli taraftarların ve kamuoyunun çok beklediği Bankalar Birliği açıklaması geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması

Fenerbahçe'den bankalar birliği açıklaması geldi. Özellikle TFF'nin verdiği limitleri ilgilendiren bu anlaşma ile ilgili bir açıklama yayımlandı.

Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması:

"Kulübümüzün, Bankalar Birliği ile görüşmelerinin devam etmekte olduğunu, şu an için imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını, görüşmeler neticelendiğinde açıklama yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

AÇIKLAMANIN TAMAMI

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