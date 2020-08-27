Fenerbahçe'den bankalar birliği açıklaması geldi. Özellikle TFF'nin verdiği limitleri ilgilendiren bu anlaşma ile ilgili bir açıklama yayımlandı.
Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması:
"Kulübümüzün, Bankalar Birliği ile görüşmelerinin devam etmekte olduğunu, şu an için imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını, görüşmeler neticelendiğinde açıklama yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."
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