Fenerbahçe'den Barcelona'ya transfer teklifi! Ali Koç bu kez bitirmek istiyor...

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'in yerine Ansu Fati ismi yeniden gündeme geldi. Sezon başında görüşmeler yapan fakat istediği cevabı alamayan Fenerbahçe bu sefer bu işi bitirmek istiyor.

MAXİMİN AYRILIĞINA AÇIK KAPI...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Allan Saint-Maximin'in performansından memnun kalmadı. Bu sebeple oyuncuyla yolların ayrılmasına sıcak bakan Mourinho, Maximin'in yerine daha iyi birini istiyor.

BARCELONA'YA TEKLİF

Sezon başında Barcelona'ya Ansu Fati için teklif yapan fakat ret cevabı alan Fenerbahçe, Mourinho'nun talebi sonrası tekrar Barcelona ile iletişime geçti. İspanyol devinde forma şansı bulamayan yıldız oyuncu için pazarlıklar başladı.