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Fenerbahçe'den Barcelona'ya transfer teklifi! Ali Koç bu kez bitirmek istiyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.01.2025 12:59
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Fenerbahçe'de gündem kanat transferi... Allan Saint-Maximin'in performansından memnun olmayan Jose Mourinho, sol tarafa takviye istedi. Transfer için düğmeye basan Fenerbahçe yönetimi, sezon başında Barcelona'nın reddettiği teklifi yineleyerek tekrar İspanyol devinin kapısını çaldı.

Fenerbahçe'den Barcelona'ya transfer teklifi! Ali Koç bu kez bitirmek istiyor...

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'in yerine Ansu Fati ismi yeniden gündeme geldi. Sezon başında görüşmeler yapan fakat istediği cevabı alamayan Fenerbahçe bu sefer bu işi bitirmek istiyor.

MAXİMİN AYRILIĞINA AÇIK KAPI...

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Allan Saint-Maximin'in performansından memnun kalmadı. Bu sebeple oyuncuyla yolların ayrılmasına sıcak bakan Mourinho, Maximin'in yerine daha iyi birini istiyor.

BARCELONA'YA TEKLİF

Ansu_Fati_Barcelona_2022-23

Sezon başında Barcelona'ya Ansu Fati için teklif yapan fakat ret cevabı alan Fenerbahçe, Mourinho'nun talebi sonrası tekrar Barcelona ile iletişime geçti. İspanyol devinde forma şansı bulamayan yıldız oyuncu için pazarlıklar başladı.

Fenerbahçe'nin Transfer Stratejisi Ne Olmalı?

Ansu Fati transferi kesinlikle yapılmalı.
Fenerbahçe mevcut kadrosuyla devam etmeli.
Farklı bir kanat oyuncusu tercih edilmeli.
Transfer konusunda daha dikkatli olunmalı.

Anahtar Kelimeler:
barcelona fenerbahçe
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