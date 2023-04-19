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Fenerbahçe'den Başakşehir maçı sonunda isyan! "VAR nerede?"

19.04.2023 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, “Böyle kritik galibiyetlerden sonra genellikle takımı ve hocayı tebrik ederek sözlerime başlarım ama bugün özellikle Fenerbahçe taraftarına bir parantez açmak istiyorum. Böylesine kritik ve gergin bir virajda bir saniye olsun takımdan ve sahadan kopmadılar. Sonuna kadar destek verdiler, takımı ateşlediler. Takım o enerjiyi alınca ayağa kalktı” dedi. Baki, sözlerinin devamında penaltı bekledikleri bir pozisyon hakkında hakemlere eleştiride bulundu.

Fenerbahçe'den Başakşehir maçı sonunda isyan! "VAR nerede?"

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında Medipol Başakşehir’i deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek lider Galatasaray’ı takibini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARA PARANTEZ AÇMAK İSTİYORUM"

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Fenerbahçe taraftarlarına parantez açarak sözlerine başlayan Selahattin Baki, “Böyle kritik galibiyetlerden sonra genellikle takımı ve hocayı tebrik ederek sözlerime başlarım ama bugün özellikle Fenerbahçe taraftarına bir parantez açmak istiyorum. Böylesine kritik ve gergin bir virajda bir saniye olsun takımdan ve sahadan kopmadılar. Sonuna kadar destek verdiler, takımı ateşlediler. Takım o enerjiyi alınca ayağa kalktı. Onlar ayağa kalkınca biz tribünde inandık. Ligin boyunun kısaldığı bu zorlu dönemeçte çok önemli bir galibiyet aldık. Takımı, 2’nci yarı ortaya koyduğu büyük refleks ve karakterden dolayı tebrik ediyorum. Geldiğinden beri ciddi şanssızlıklar yaşayan Pedro’nun da böyle bir maçta ortaya çıkması hem onun hem de bizim için çok önemli oldu. Umarım böyle devam eder ve şeytanın bacağını kırmış olur” diye konuştu.

"HADİ ORTA HAKEM GÖRMEDİ, VAR BÖYLE BİR KRİTİK PENALTIYI NASIL ATLIYOR"

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Fenerbahçe’nin karşılaşmada penaltısının verilmediğini vurgulayan Baki, “Galip gelirken de konuşulması gerekenler var. Bunları da atlamamak gerekiyor. Fenerbahçe’nin bir kere daha bir penaltısı bugün verilmedi. Hadi orta hakem görmedi, VAR böyle bir kritik penaltıyı nasıl atlıyor, inanılır gibi değil. Yükselen bir trend var. Son haftalarda özellikle deplasman maçlarında Fenerbahçe’ye hak ettiği penaltılar verilmiyor. Adana Demirspor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve şimdi de Başakşehir deplasmanı. Eğer takım ortaya bir ruh koyup maçları döndüremeseydi belki de bambaşka bir senaryoyu konuşacaktık. Bu da bu algıcıların ne kadar aktif olduğunu gösteriyor. Biz artık ligin boyunun kısaldığı dönemde daha cesur MHK ve TFF yönetimi bekliyoruz. Taraftarımızdan da bir kere daha ricam, bugün ciddi bir deplasman tribünü performansı ortaya kondu. Bunun genele yayılması gerekiyor. Biz bu işi sonuna kadar kovalayacağız. İki kupayı da bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Selahattin Baki, maçın hakeminin karşılaşmada verdiği bütün kartların doğru olduğunu belirterek sözlerini noktaladı.

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